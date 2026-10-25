Falta de vitamina B12: confira sinais que merecem atenção

Esquecimentos frequentes, perda de apetite e formigamento nas mãos e nos pés podem parecer problemas isolados. No entanto, esses sintomas também podem indicar deficiência de vitamina B12, nutriente essencial para o funcionamento do cérebro, dos nervos e para a formação das células do sangue.

A vitamina B12, também chamada de cobalamina, participa da manutenção da mielina, camada que protege os nervos, e da produção de material genético. Como o organismo não produz essa vitamina, é necessário obtê-la pela alimentação ou por suplementação quando existe indicação.

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A deficiência pode se desenvolver lentamente e provocar manifestações que passam despercebidas por meses. Além disso, os sintomas neurológicos podem surgir antes da anemia ou mesmo sem alterações no hemograma. Por isso, reconhecer os sinais e buscar avaliação profissional ajuda a evitar complicações.

Quais são os 5 sinais incomuns da falta de vitamina B12?

Além do cansaço e da fraqueza, a deficiência de vitamina B12 pode afetar a memória, o apetite, a coordenação motora e o equilíbrio emocional. Entretanto, esses sintomas têm diversas causas e não confirmam, isoladamente, a falta do nutriente.

1. Alterações na memória e na concentração

Dificuldade para se concentrar, esquecimentos frequentes e raciocínio mais lento podem acompanhar a deficiência de vitamina B12.

Em pessoas idosas, essas alterações podem levantar suspeitas de problemas cognitivos, inclusive quadros semelhantes à demência. Por isso, a investigação precisa considerar diferentes causas, sem atribuir automaticamente os sintomas à idade ou à falta de vitaminas.

2. Perda de apetite

A redução do apetite também pode aparecer entre as manifestações da deficiência. A pessoa pode perder o interesse pelas refeições e apresentar menor disposição para as atividades cotidianas.

Como esse sinal ocorre em diversas condições de saúde, sua persistência merece avaliação, especialmente quando vem acompanhada de outros sintomas.

3. Formigamento nas mãos e nos pés

A sensação de formigamento, dormência ou alteração da sensibilidade nas extremidades pode indicar comprometimento dos nervos.

A vitamina B12 participa da manutenção da mielina, estrutura que protege as fibras nervosas e contribui para a transmissão adequada dos impulsos elétricos. Quando falta esse nutriente, o sistema nervoso pode sofrer danos.

Por isso, o aparecimento persistente desses sintomas exige atenção. O diagnóstico precoce ajuda a reduzir o risco de alterações neurológicas duradouras.

4. Desequilíbrio e dificuldade para caminhar

A deficiência de vitamina B12 também pode comprometer a coordenação motora e a percepção da posição do corpo.

Como consequência, algumas pessoas apresentam instabilidade ao caminhar, dificuldade para manter o equilíbrio e maior risco de quedas. Esses sintomas podem indicar comprometimento neurológico e precisam de investigação.

5. Irritabilidade e mudanças de humor

Irritabilidade, apatia e alterações de humor também podem acompanhar a deficiência de vitamina B12.

Isso ocorre porque o nutriente participa de processos importantes para o funcionamento do sistema nervoso. Entretanto, mudanças emocionais têm várias causas possíveis e não devem ser atribuídas exclusivamente à alimentação.

Quando esses sintomas persistem ou interferem na rotina, uma avaliação profissional pode ajudar a identificar o que está acontecendo.

Quem tem maior risco de desenvolver deficiência de vitamina B12?

Alguns grupos apresentam maior risco de deficiência, principalmente quando enfrentam dificuldades para absorver o nutriente ou não consomem fontes alimentares suficientes.

Entre eles estão:

Pessoas idosas: alterações no estômago podem reduzir a absorção da vitamina.

Pessoas com gastrite atrófica: a condição pode diminuir a produção de ácido gástrico, necessário para liberar a B12 dos alimentos.

Vegetarianos estritos e veganos: quem não consome alimentos de origem animal precisa planejar a ingestão por meio de alimentos fortificados ou suplementação adequada.

A vitamina B12 aparece naturalmente em alimentos como carnes, peixes, ovos, leite e derivados. Entretanto, consumir esses alimentos não garante níveis adequados em pessoas com problemas de absorção.

Além disso, determinados medicamentos e condições que afetam o sistema digestivo podem interferir na absorção da vitamina. Por isso, o histórico alimentar e clínico ajuda a orientar a investigação.

Como diagnosticar e tratar a falta de vitamina B12?

A avaliação médica considera os sintomas, os hábitos alimentares, o histórico de saúde e exames laboratoriais. O profissional pode solicitar a dosagem de vitamina B12 no sangue e outros testes, conforme a necessidade.

Um hemograma normal não exclui a deficiência, porque algumas pessoas desenvolvem manifestações neurológicas sem apresentar anemia.

O tratamento depende da intensidade da deficiência e de sua causa. A reposição pode ocorrer por via oral ou por injeções, conforme a capacidade de absorção e a avaliação clínica.

Também é importante investigar por que os níveis diminuíram. Quando existe um problema de absorção, apenas modificar a alimentação pode não resolver a deficiência.

Evite tomar suplementos por conta própria. A suplementação sem avaliação pode mascarar informações importantes para o diagnóstico e não atender às necessidades individuais.

Se houver formigamento persistente, alterações de memória, desequilíbrio ou dificuldade para caminhar, procure atendimento médico. Quanto mais cedo a deficiência for identificada, maiores são as possibilidades de tratar suas causas e reduzir o risco de danos neurológicos permanentes.