Familiar com demência? Confira sinais de alerta

A demência causa alterações cognitivas que dificultam a rotina do paciente. Globalmente, cerca de 55 milhões de pessoas vivem com essa condição, conforme a OMS. No Brasil, a prevalência cresce junto ao envelhecimento da população .

Sinais de alerta de demência

Esquecer compromissos e tarefas simples

Repetir perguntas ou se perder financeiramente

Apresentar mudanças de humor, confusão e agitação

Esses sintomas exigem, principalmente, atenção médica imediata. Um esquecimento normal não provoca abandono das atividades do dia a dia.

Aja rápido: diagnóstico e apoio

Procure avaliação médica

Agende consulta com geriatra ou neurologista para realizar testes cognitivos e exclusão de causas reversíveis. Implemente mudanças no estilo de vida

Estimulação mental, exercícios regulares e dieta equilibrada retardam a evolução da doença. Estruture uma rede de cuidados

Divida as tarefas entre familiares e grupos de apoio. Revezar alivia a sobrecarga emocional de quem cuida.

Apoio emocional para a família

O desamparo emocional atinge 2 vezes mais quem cuida de pessoas com demência. Por isso:

Participe de grupos de apoio para cuidar, desse modo, da sua saúde mental

Busque psicoterapia para lidar, assim, com desgaste e emoções intensas

Estabeleça momentos de descanso: cuide de você para cuidar melhor

Comunicação e ambiente adaptado

Converse com naturalidade, respeitando o ritmo da pessoa. Não force explicações desnecessárias

Simplifique escolhas e crie rotina clara, com horários definidos e ambiente organizado

Valorize momentos de humor, memórias positivas e autonomia preservada

Ao receber o diagnóstico de demência de um familiar, informe-se, atue com rapidez e crie uma rede sólida de apoio. Adote, desse modo, hábitos saudáveis, estimule cognitivamente e preserve sua saúde emocional. Assim, você melhorará a qualidade de vida do ente querido e resguardará sua própria força para essa jornada.