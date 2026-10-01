Farmácia Popular pode gerar economia de até R$ 8,8 mil por ano

Medicamentos e insumos de saúde podem representar uma despesa significativa no orçamento de famílias que convivem com doenças crônicas ou precisam de produtos de uso contínuo.

Para reduzir esse impacto, o Programa Farmácia Popular oferece gratuitamente 41 itens, entre medicamentos, fraldas geriátricas e absorventes. Segundo uma estimativa do Ministério da Saúde, uma família de quatro pessoas pode economizar até R$ 8,8 mil por ano ao utilizar os produtos disponíveis.

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Esse valor corresponde a cerca de 5,4 salários mínimos. O cálculo considera condições de saúde com alta demanda no programa e situações em que diferentes integrantes da família utilizam mais de um item.

Quanto uma família pode economizar com o Farmácia Popular?

A economia varia conforme os produtos utilizados e a quantidade de pessoas que precisam de tratamento.

As fraldas geriátricas, por exemplo, podem representar uma redução de até R$ 3.240 nas despesas anuais de uma família.

No tratamento da doença de Parkinson, a economia pode chegar a R$ 1.500 por ano. Já os medicamentos para diabetes podem representar redução de até R$ 1.040 anuais.

Para a dislipidemia, condição caracterizada pela alteração dos níveis de gorduras no sangue, como o colesterol, a economia pode alcançar R$ 480 por pessoa ao ano.

Duas pessoas em tratamento para hipertensão podem economizar até R$ 2.080. O programa também oferece anticoncepcionais hormonais gratuitamente, com economia estimada em até R$ 420.

Os valores representam estimativas e dependem dos produtos utilizados, da quantidade necessária e dos preços considerados no cálculo do Ministério da Saúde.

Quais produtos são gratuitos no Farmácia Popular?

O programa disponibiliza 41 itens de saúde gratuitamente. A lista inclui medicamentos destinados ao tratamento de hipertensão, diabetes, asma, colesterol alto, osteoporose, doença de Parkinson, glaucoma e rinite.

Também fazem parte do programa os anticoncepcionais, as fraldas geriátricas e os absorventes higiênicos distribuídos pelo Programa Dignidade Menstrual.

A gratuidade dos itens permite que o usuário retire os produtos sem pagar pelos medicamentos e insumos incluídos no programa.

Quem pode retirar os medicamentos?

Para retirar medicamentos ou fraldas geriátricas, é necessário procurar uma farmácia credenciada ao programa, identificada pelo selo “Aqui Tem Farmácia Popular”.

O usuário deve apresentar documento oficial com foto e CPF, além da receita médica dentro do prazo de validade. A prescrição pode vir tanto do SUS quanto de serviços particulares.

Para os absorventes, também é necessário apresentar a Autorização do Programa Dignidade Menstrual, que pode estar em formato digital ou impresso e tem validade de 180 dias.

Farmácia Popular atende mais de 24 milhões de pessoas

O programa ampliou o número de usuários nos últimos anos. Em 2025, 27,3 milhões de brasileiros foram atendidos.

Em 2026, mais de 24,5 milhões de pessoas já utilizaram o serviço. Quase 71% dos beneficiários são idosos, enquanto mais de 63% dos usuários são mulheres.

O Farmácia Popular está presente em cerca de 5 mil municípios e conta com aproximadamente 28 mil farmácias credenciadas, alcançando cerca de 97% da população brasileira.

Programa passa por modernização

O Ministério da Saúde também iniciou uma etapa de modernização do Farmácia Popular. A nova regulamentação prevê melhorias tecnológicas, ampliação do acesso e reforço dos mecanismos de controle.

Um grupo de trabalho criado pelo ministério estuda a possibilidade de incluir novos serviços, como exames, telessaúde e teleatendimento. A equipe também avalia o uso de biometria para facilitar a identificação dos usuários e reduzir a necessidade de documentos físicos.

Outra frente envolve a expansão do programa para regiões com menor acesso aos serviços de saúde.

A proposta busca ampliar o atendimento sem substituir a Atenção Primária à Saúde nem as farmácias públicas.