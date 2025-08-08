Faustão passa por transplantes e estado de saúde preocupa

De acordo com informações médicas, a internação de Fausto Silva, de 75 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, preocupa devido ao motivo: infecção bacteriana aguda com sepse. Desde 21 de maio, os médicos mantiveram vigilância rigorosa para estabilizar seu quadro clínico. Durante a internação, ele recebeu acompanhamento nutricional e passou por reabilitação física até reunir condições, dessa forma, para novas cirurgias.

Com a compatibilidade confirmada por um único doador, Faustão passou, nos dias 6 e 7 de agosto, por dois procedimentos decisivos: um transplante de fígado e um retransplante renal, esse último planejado há mais de um ano. Essa nova etapa marca, assim, mais um capítulo na longa trajetória de cuidados intensivos pela qual o apresentador tem passado desde 2023.

Leia também – Faustão é internado por infecção na perna

Histórico de saúde delicado exige atenção contínua

Nos últimos dois anos, Faustão enfrentou três transplantes: coração, rim e agora fígado. Desde o primeiro diagnóstico, ele convive com a rotina de diálise e segue rigoroso tratamento médico. Mesmo com as limitações, o apresentador se mantém, principalmente, ativo e determinado a preservar sua saúde e qualidade de vida.

Apesar das complicações, Faustão se mostra otimista. Em entrevistas anteriores, ele destacou que nunca fumou ou bebeu e aposta em fisioterapia e ginástica para manter a disposição. O suporte da família, especialmente dos filhos e da esposa Luciana Cardoso, é essencial nesse processo contínuo de recuperação.

Família adia festa e foca na recuperação

Com foco total na recuperação do pai, João Silva, filho do apresentador, cancelou uma festa que teria a presença de celebridades como Neymar e Bruna Marquezine. A decisão reforça o momento delicado vivido pela família, que prioriza o bem-estar de Faustão diante da complexidade de seu quadro clínico.