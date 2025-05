Febre do oropouche: saiba se proteger

O oropouche é uma febre viral causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense (OROV), pertencente à família Peribunyaviridae. A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou, no dia 20 de abril, a primeira morte por dengue registrada em 2025. O idoso de 69 anos, morador de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, morreu em 19 de abril e a doença foi diagnosticada por exame de biologia molecular (RT-PCR), realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen).

Transmissão: como o vírus se espalha?

De acordo com especialistas, o principal vetor da febre do oropouche é o Culicoides paraensis, popularmente conhecido como mosquito-pólvora ou maruim. Logo após picar uma pessoa infectada, o inseto pode transmitir o vírus a outra pessoa.

A transmissão ocorre de duas formas:

Ciclo silvestre : envolve animais como preguiças, primatas, roedores e aves silvestres.

: envolve animais como preguiças, primatas, roedores e aves silvestres. Ciclo urbano: humanos se tornam os principais hospedeiros. Além do maruim, o Culex quinquefasciatus também pode atuar como vetor secundário.

Sintomas: sinais que confundem

Os sintomas se assemelham, principalmente, aos da dengue:

Febre alta

Dor de cabeça intensa

Dores musculares

Náuseas e diarreia

Portanto, o diagnóstico exige avaliação clínica, epidemiológica e laboratorial. O oropouche é uma doença de notificação compulsória imediata, devido ao seu potencial epidêmico e rápida mutação.

Tratamento: foco nos sintomas

Não há cura específica para a febre do oropouche. O tratamento, dessa forma, consiste em repouso, hidratação e controle dos sintomas, sempre com orientação médica.

Como se proteger da febre do oropouche?

Para evitar o contágio:

Use roupas que cubram o corpo.

Aplique repelente regularmente.

Instale telas finas em portas e janelas.

Mantenha quintais limpos e sem matéria orgânica acumulada.

Em caso de sintomas, procure atendimento médico imediato e informe sobre possíveis áreas de exposição.