Fibromialgia além da dor: Juninho Rockfeller revela estratégias eficazes em Guaçuí

No Simpósio de Saúde Guaçuí – 2026, Juninho Rockfeller abordou o tema Fibromialgia não é só dor: como alimentação e exercício modulam inflamação e qualidade de vida.

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Rockfeller consolidou uma carreira multidisciplinar e orientada por ciência. Primeiramente, ele atua como nutricionista e profissional de educação física. Além disso, ele possui mestrado em Fisiologia e Nutrição, o que fortalece sua base técnica.

Ao longo de mais de 20 anos, ele investe em qualificação contínua. Nesse sentido, ele acumula cinco pós-graduações em áreas estratégicas. Por consequência, ele direciona sua atuação para doenças crônicas, saúde gastrointestinal e desempenho físico.

Dessa forma, ele amplia o olhar sobre saúde integrada. Assim, ele se destaca na reestruturação metabólica, promovendo transformação real no organismo.

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Fibromialgia exige olhar além da dor

A fibromialgia não se limita à dor física. Na prática, ela envolve alterações neurológicas, hormonais e emocionais. Por isso, o cérebro passa a interpretar estímulos de forma amplificada.

Além disso, fatores como estresse crônico, traumas e distúrbios do sono agravam o quadro. Como resultado, o paciente enfrenta dor generalizada, fadiga constante e sensibilidade ao toque.

Ao mesmo tempo, surgem sintomas como insônia e dificuldade de concentração. Frequentemente, aparecem também ansiedade e oscilações de humor. Portanto, o diagnóstico exige análise clínica detalhada.

Alimentação e exercício reduzem inflamação

Juninho Rockfeller defende uma abordagem baseada em dados. Nesse contexto, ele destaca a alimentação como fator determinante no controle da inflamação. Assim, dietas equilibradas favorecem o funcionamento do organismo. Por outro lado, alimentos ultraprocessados intensificam processos inflamatórios. Consequentemente, eles ampliam os sintomas da fibromialgia.

Paralelamente, o exercício físico atua como estratégia terapêutica. Inicialmente, o paciente pode sentir resistência. No entanto, com orientação adequada, o corpo responde positivamente. Com o tempo, a prática regular reduz a dor e melhora a disposição. Portanto, a combinação entre alimentação e exercício potencializa resultados.

Fibromialgia não é o famoso mimimi, é algo grave e que necessita de atenção especial.

PROINTEC 2026 impulsiona conhecimento aplicado

O PROINTEC 2026 amplia o debate sobre saúde com responsabilidade social. Nesse cenário, o evento inclui o I Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista. Assim, ele incentiva inclusão e escuta ativa.

Além disso, especialistas conectam ciência e prática. Como resultado, o conhecimento se transforma em ações concretas. Ao final, é possível a construção de soluções aplicáveis.

Serviço

Data: 14 e 15 de abril

Local: Centro de Eventos – Guaçuí (ES)

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guaCuI-2026—simpOsio-de-ciEncia-e-tecnologia-na-saUde/3365925

Com dados cedidos pelo Grupo Folha do Caparaó.