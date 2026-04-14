Dr. Diogo Nolasco, de forma precisa, orientou público sobre saúde cardiovascular

O Simpósio de Saúde 2026, em Guaçuí, fortalece seu papel transformador ao reunir especialistas que conectam ciência e prática. Nesse contexto, o cardiologista Dr. Diogo Moraes Nolasco ampliou a visão sobre saúde cardiovascular com uma abordagem acessível. Natural de Guaçuí, ele constrói sua expertise na medicina cardíaca. Ele se formou pela Universidade Gama Filho e se especializou em Cardiologia. Além disso, conquistou título pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.

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Ao longo da carreira, ele acumula 16 anos de atuação em Unidade de Terapia Intensiva. Atualmente, ele atua como diretor médico da MedClinSul e integra a equipe da Santa Casa de Guaçuí. Dessa forma, ele alia experiência clínica e visão estratégica no cuidado com o paciente.

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Hábitos saudáveis: pequenas ações, grandes resultados

Durante a palestra, o médico apresentou o tema Os cuidados com a saúde cardiovascular. Ele conseguiu traduz conceitos técnicos em orientações simples. Assim, ele aproxima o conhecimento da rotina das pessoas.

Por exemplo, ele incentiva caminhadas regulares e alimentação equilibrada. Ao mesmo tempo, ele destaca a importância do sono de qualidade. Além disso, ele orienta o controle do estresse como estratégia diária. Dessa maneira, ele mostra que mudanças reais começam com atitudes possíveis.

Ele também reforça um dado importante: até 80% dos infartos e AVCs podem ser prevenidos. Portanto, escolhas conscientes e acompanhamento médico contínuo fazem diferença direta na saúde.

Prevenção começa antes dos sintomas

Muitas pessoas buscam ajuda apenas diante da dor. No entanto, o cuidado com o coração começa antes. Por isso, a prevenção precisa fazer parte da rotina. Além disso, hábitos simples já reduzem riscos significativos.

Atualmente, o estilo de vida moderno impacta diretamente a saúde cardiovascular. Por um lado, o sedentarismo cresce. Por outro, o consumo de alimentos ultraprocessados aumenta. Consequentemente, o organismo sofre mais.

Nesse cenário, o acompanhamento médico permite diagnóstico precoce. Assim, ele evita complicações graves. Portanto, agir antes dos sintomas garante mais qualidade de vida.

PROINTEC 2026 impulsiona transformação coletiva

O PROINTEC 2026 vai além de um evento tradicional. Na prática, ele se consolida como um movimento de transformação social. Ao reunir profissionais, famílias e lideranças, ele promove soluções mais completas.

Além disso, o encontro estimula a troca de experiências. Dessa forma, ele fortalece o conhecimento aplicado. Por fim, o evento reafirma que informação acessível gera impacto real na sociedade.

Serviço

Data: 14 e 15 de abril

Local: Centro de Eventos – Guaçuí (ES)

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guaCuI-2026—simpOsio-de-ciEncia-e-tecnologia-na-saUde/3365925