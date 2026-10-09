Fibromialgia: dor crônica e dificuldade de diagnóstico ainda preocupam

A história da personagem Elisa, interpretada por Isabela Garcia na novela “Quem Ama Cuida”, chama a atenção para uma condição que afeta milhões de brasileiros. Na trama, a busca por respostas para dores persistentes lembra a experiência vivida pela atriz com a própria mãe, que enfrentou dificuldades até receber o diagnóstico de fibromialgia.

O relato destaca um dos principais desafios da doença: reconhecer os sintomas e encontrar formas de controlar a dor. Como a condição nem sempre aparece em exames convencionais, muitos pacientes passam por diferentes avaliações antes de compreender o que provoca o desconforto.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Pedro Bial e o enfisema pulmonar – sabe o que é?

O que é fibromialgia e por que o diagnóstico é difícil?

A fibromialgia é uma condição crônica caracterizada por dor persistente e generalizada, que pode vir acompanhada de cansaço intenso, alterações do sono e dificuldades de concentração e memória.

A síndrome está relacionada a mudanças no processamento da dor pelo sistema nervoso. Com isso, o organismo pode interpretar determinados estímulos de maneira mais intensa, provocando desconforto que interfere nas atividades diárias.

Não existe um exame laboratorial ou de imagem específico capaz de confirmar todos os casos. Por isso, o diagnóstico depende da avaliação clínica, da análise dos sintomas e da investigação de outras condições que possam explicar as queixas.

Essa dificuldade pode prolongar a busca por respostas e aumentar o desgaste emocional de quem convive com a doença.

Quais são os principais sintomas da fibromialgia?

A dor generalizada representa uma das características mais conhecidas da fibromialgia. Entretanto, a condição pode provocar outros sintomas que afetam diferentes aspectos da rotina. Entre os sinais mais frequentes, estão:

Dor persistente em várias regiões do corpo;

Cansaço que não melhora completamente com o repouso;

Sono pouco reparador;

Dificuldade de concentração e lapsos de memória;

Maior sensibilidade à dor;

Impactos no bem-estar emocional.

A intensidade dos sintomas varia de uma pessoa para outra. Além disso, períodos de melhora podem se alternar com fases de maior desconforto.

Diante de dores persistentes, a orientação é procurar atendimento de saúde para investigar as causas e avaliar as possibilidades de tratamento.

Como a fibromialgia afeta a qualidade de vida?

A dor crônica pode dificultar tarefas cotidianas, como trabalhar, estudar, cuidar da casa e manter compromissos sociais. Em períodos de maior intensidade dos sintomas, atividades simples exigem mais esforço e planejamento.

O impacto também alcança a saúde emocional. A falta de compreensão de familiares, colegas e outras pessoas pode aumentar, assim, o sofrimento de quem já enfrenta limitações físicas.

Por isso, informação e acolhimento fazem diferença. A fibromialgia não é falta de vontade, exagero ou sinal de fraqueza. A ausência de alterações visíveis em exames não significa que a dor não exista.

O apoio da família e o respeito aos limites individuais ajudam a reduzir o isolamento e favorecem a convivência com a condição.

Existe tratamento para a fibromialgia?

Embora não exista cura definitiva estabelecida, diferentes estratégias podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

O acompanhamento profissional permite definir uma abordagem individualizada, que pode incluir atividade física adaptada, cuidados com o sono, apoio psicológico e medicamentos quando houver indicação.

A prática de exercícios deve respeitar as condições e os limites de cada pessoa. Da mesma forma, o tratamento precisa considerar a intensidade da dor, a fadiga e os demais sintomas.

A continuidade do acompanhamento também permite avaliar a resposta às medidas adotadas e fazer ajustes quando necessário.

Fibromialgia é considerada deficiência no Brasil?

A Lei nº 15.176/2025 estabeleceu medidas de proteção e atendimento para pessoas com fibromialgia e prevê o reconhecimento como pessoa com deficiência quando os critérios legais forem atendidos.

Esse enquadramento depende de avaliação individualizada, com análise dos impedimentos de longo prazo e das barreiras que limitam a participação plena da pessoa na sociedade. Portanto, o diagnóstico, por si só, não garante automaticamente todos os direitos destinados às pessoas com deficiência.

O acesso a benefícios previdenciários também segue requisitos específicos e depende da análise de cada caso.

A história retratada na televisão reforça a importância de reconhecer a dor crônica, buscar avaliação adequada e combater o preconceito. Com informação, acompanhamento e apoio, pessoas com fibromialgia podem encontrar estratégias para lidar melhor com os sintomas e preservar sua qualidade de vida.