Pedro Bial e o enfisema pulmonar - sabe o que é?
Após Pedro Bial revelar o diagnóstico de enfisema pulmonar, entenda as causas, os sintomas e os tratamentos disponíveis.
A falta de ar durante atividades simples pode parecer consequência do envelhecimento ou do sedentarismo. No entanto, esse sinal também pode indicar uma doença respiratória crônica, como o enfisema pulmonar.
O assunto ganhou destaque após o apresentador Pedro Bial, de 68 anos, revelar que convive com uma forma considerada pequena da doença. Em entrevista à revista GQ, ele relacionou o problema aos anos em que fumou intensamente e contou que abandonou o cigarro aos 50 anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Mas afinal, o enfisema pulmonar tem cura? Embora a medicina ainda não consiga reverter os danos que a doença provoca nos pulmões, o tratamento pode aliviar os sintomas e ajudar a preservar a capacidade respiratória.
O que é enfisema pulmonar e por que ele acontece?
O enfisema pulmonar é uma doença que danifica os alvéolos, pequenas estruturas responsáveis pela troca de oxigênio e gás carbônico nos pulmões.
Com a destruição das paredes dos alvéolos, os pulmões perdem elasticidade e encontram mais dificuldade para eliminar o ar durante a respiração.
A condição integra a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que provoca uma limitação persistente da passagem do ar pelas vias respiratórias.
O tabagismo representa o principal fator de risco. Entretanto, a exposição prolongada à poluição, à fumaça, à poeira e a determinadas substâncias químicas também pode contribuir para o desenvolvimento da doença.
Enfisema pulmonar tem cura?
Atualmente, o enfisema pulmonar não tem cura. Isso acontece porque os danos estruturais nos alvéolos não podem ser revertidos pelos tratamentos disponíveis.
Apesar disso, o diagnóstico precoce e os cuidados adequados ajudam a controlar os sintomas, preservar a função pulmonar restante e reduzir o risco de complicações.
Parar de fumar é uma das medidas mais importantes para quem desenvolve a doença relacionada ao tabaco. Embora essa decisão não recupere os alvéolos danificados, ela interrompe a exposição contínua à fumaça e ajuda a retardar a progressão da DPOC.
O acompanhamento médico também permite ajustar o tratamento conforme os sintomas e a evolução do quadro.
Quais são os sintomas do enfisema pulmonar?
No início, a doença pode provocar poucos sinais perceptíveis. Por isso, algumas pessoas demoram a procurar atendimento ou atribuem o desconforto à falta de condicionamento físico.
Entre os sintomas mais comuns estão:
- Falta de ar, principalmente durante esforços;
- Tosse persistente;
- Chiado no peito;
- Cansaço frequente;
- Aumento da produção de catarro;
- Dificuldade para realizar atividades físicas.
Em estágios avançados, a falta de ar pode aparecer durante tarefas simples e até em repouso.
Por isso, sintomas persistentes merecem avaliação médica, especialmente quando existe histórico de tabagismo ou exposição prolongada à fumaça.
Como os médicos diagnosticam o enfisema?
O diagnóstico começa com a avaliação dos sintomas, do histórico de saúde e da exposição a fatores de risco.
Um dos principais exames é a espirometria, que mede a quantidade de ar que a pessoa consegue inspirar e expirar e a velocidade desse fluxo.
Além disso, o profissional pode solicitar exames de imagem, como radiografia ou tomografia computadorizada do tórax, conforme a necessidade de cada caso.
A avaliação permite diferenciar o enfisema de outras condições respiratórias e orientar o tratamento mais adequado.
Quais tratamentos ajudam a controlar a doença?
Embora não reverta os danos nos alvéolos, o tratamento pode melhorar a respiração e a qualidade de vida.
Entre as principais medidas estão:
Medicamentos inalados: broncodilatadores ajudam a abrir as vias respiratórias e facilitar a passagem do ar. Outros medicamentos podem entrar no tratamento conforme a avaliação médica.
Reabilitação pulmonar: reúne exercícios orientados e estratégias para melhorar a capacidade de realizar atividades cotidianas.
Atividade física orientada: pode ajudar a manter o condicionamento e reduzir as limitações funcionais, respeitando as condições de cada paciente.
Vacinação: manter as vacinas recomendadas em dia ajuda a prevenir infecções respiratórias que podem agravar a DPOC.
Em casos graves e específicos, a equipe médica pode avaliar procedimentos cirúrgicos ou transplante pulmonar.
Parar de fumar faz diferença mesmo após o diagnóstico?
Sim. Interromper o tabagismo continua sendo uma das medidas mais importantes para quem já apresenta enfisema pulmonar.
A decisão reduz a exposição a substâncias tóxicas e ajuda a diminuir a velocidade de progressão da doença. Além disso, o acompanhamento regular permite identificar mudanças na função respiratória e ajustar os cuidados.
A história de Pedro Bial chama a atenção para as consequências que o tabagismo pode deixar mesmo após o abandono do cigarro.
Por isso, reconhecer os sintomas, procurar avaliação médica e seguir o tratamento são atitudes importantes para preservar a respiração e a autonomia ao longo dos anos.
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