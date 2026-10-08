Pedro Bial e o enfisema pulmonar - sabe o que é?

A falta de ar durante atividades simples pode parecer consequência do envelhecimento ou do sedentarismo. No entanto, esse sinal também pode indicar uma doença respiratória crônica, como o enfisema pulmonar.

O assunto ganhou destaque após o apresentador Pedro Bial, de 68 anos, revelar que convive com uma forma considerada pequena da doença. Em entrevista à revista GQ, ele relacionou o problema aos anos em que fumou intensamente e contou que abandonou o cigarro aos 50 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Unimed Sul Capixaba sobe oito posições no ranking GPTW nacional

Mas afinal, o enfisema pulmonar tem cura? Embora a medicina ainda não consiga reverter os danos que a doença provoca nos pulmões, o tratamento pode aliviar os sintomas e ajudar a preservar a capacidade respiratória.

O que é enfisema pulmonar e por que ele acontece?

O enfisema pulmonar é uma doença que danifica os alvéolos, pequenas estruturas responsáveis pela troca de oxigênio e gás carbônico nos pulmões.

Com a destruição das paredes dos alvéolos, os pulmões perdem elasticidade e encontram mais dificuldade para eliminar o ar durante a respiração.

A condição integra a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que provoca uma limitação persistente da passagem do ar pelas vias respiratórias.

O tabagismo representa o principal fator de risco. Entretanto, a exposição prolongada à poluição, à fumaça, à poeira e a determinadas substâncias químicas também pode contribuir para o desenvolvimento da doença.

Enfisema pulmonar tem cura?

Atualmente, o enfisema pulmonar não tem cura. Isso acontece porque os danos estruturais nos alvéolos não podem ser revertidos pelos tratamentos disponíveis.

Apesar disso, o diagnóstico precoce e os cuidados adequados ajudam a controlar os sintomas, preservar a função pulmonar restante e reduzir o risco de complicações.

Parar de fumar é uma das medidas mais importantes para quem desenvolve a doença relacionada ao tabaco. Embora essa decisão não recupere os alvéolos danificados, ela interrompe a exposição contínua à fumaça e ajuda a retardar a progressão da DPOC.

O acompanhamento médico também permite ajustar o tratamento conforme os sintomas e a evolução do quadro.

Quais são os sintomas do enfisema pulmonar?

No início, a doença pode provocar poucos sinais perceptíveis. Por isso, algumas pessoas demoram a procurar atendimento ou atribuem o desconforto à falta de condicionamento físico.

Entre os sintomas mais comuns estão:

Falta de ar, principalmente durante esforços;

Tosse persistente;

Chiado no peito;

Cansaço frequente;

Aumento da produção de catarro;

Dificuldade para realizar atividades físicas.

Em estágios avançados, a falta de ar pode aparecer durante tarefas simples e até em repouso.

Por isso, sintomas persistentes merecem avaliação médica, especialmente quando existe histórico de tabagismo ou exposição prolongada à fumaça.

Como os médicos diagnosticam o enfisema?

O diagnóstico começa com a avaliação dos sintomas, do histórico de saúde e da exposição a fatores de risco.

Um dos principais exames é a espirometria, que mede a quantidade de ar que a pessoa consegue inspirar e expirar e a velocidade desse fluxo.

Além disso, o profissional pode solicitar exames de imagem, como radiografia ou tomografia computadorizada do tórax, conforme a necessidade de cada caso.

A avaliação permite diferenciar o enfisema de outras condições respiratórias e orientar o tratamento mais adequado.

Quais tratamentos ajudam a controlar a doença?

Embora não reverta os danos nos alvéolos, o tratamento pode melhorar a respiração e a qualidade de vida.

Entre as principais medidas estão:

Medicamentos inalados: broncodilatadores ajudam a abrir as vias respiratórias e facilitar a passagem do ar. Outros medicamentos podem entrar no tratamento conforme a avaliação médica.

Reabilitação pulmonar: reúne exercícios orientados e estratégias para melhorar a capacidade de realizar atividades cotidianas.

Atividade física orientada: pode ajudar a manter o condicionamento e reduzir as limitações funcionais, respeitando as condições de cada paciente.

Vacinação: manter as vacinas recomendadas em dia ajuda a prevenir infecções respiratórias que podem agravar a DPOC.

Em casos graves e específicos, a equipe médica pode avaliar procedimentos cirúrgicos ou transplante pulmonar.

Parar de fumar faz diferença mesmo após o diagnóstico?

Sim. Interromper o tabagismo continua sendo uma das medidas mais importantes para quem já apresenta enfisema pulmonar.

A decisão reduz a exposição a substâncias tóxicas e ajuda a diminuir a velocidade de progressão da doença. Além disso, o acompanhamento regular permite identificar mudanças na função respiratória e ajustar os cuidados.

A história de Pedro Bial chama a atenção para as consequências que o tabagismo pode deixar mesmo após o abandono do cigarro.

Por isso, reconhecer os sintomas, procurar avaliação médica e seguir o tratamento são atitudes importantes para preservar a respiração e a autonomia ao longo dos anos.