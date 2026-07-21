Ficar muito tempo sentado faz mal? Veja os riscos

Passar horas em frente ao computador, dirigir por longos períodos ou maratonar séries no sofá parece inofensivo. No entanto, ficar muito tempo sentado faz mal à saúde e permanecer nessa posição pode comprometer a circulação, reduzir o metabolismo e aumentar o risco de doenças crônicas. O problema preocupa porque o comportamento sedentário já faz parte da rotina de milhões de pessoas e nem sempre é compensado pela prática de exercícios físicos.

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Especialistas alertam que o organismo precisa de movimento ao longo do dia. Levantar regularmente, caminhar por alguns minutos e interromper períodos prolongados na mesma posição ajudam a proteger o coração, os músculos e até a saúde mental.

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Quanto tempo sentado começa a fazer mal?

As pesquisas indicam que permanecer sentado por mais de seis a oito horas diárias, especialmente sem interrupções, está associado ao aumento do risco de diversos problemas de saúde.

Além do tempo total, outro fator importante é a duração de cada período sentado. Ficar entre 30 e 60 minutos sem levantar já reduz a circulação sanguínea, diminui o gasto de energia e favorece a rigidez muscular.

Por isso, profissionais de saúde recomendam fazer pequenas pausas durante o expediente ou em qualquer atividade que exija longos períodos na mesma posição.

O que acontece com o corpo quando ficamos muito tempo sentados?

O metabolismo desacelera e a circulação piora. Quando o corpo permanece imóvel por várias horas, diferentes sistemas deixam de funcionar com a mesma eficiência.

Os músculos trabalham menos, a circulação sanguínea diminui e o organismo passa a gastar menos calorias. Como consequência, aumenta a dificuldade para controlar os níveis de glicose no sangue e o acúmulo de gordura corporal pode se tornar mais fácil.

Além disso, a permanência prolongada na posição sentada favorece dores nas costas, tensão no pescoço, rigidez nas articulações e alterações posturais.

Quais doenças estão associadas ao sedentarismo?

O comportamento sedentário está relacionado ao aumento do risco de diversas doenças crônicas.

Entre elas estão:

doenças cardiovasculares;

hipertensão arterial;

diabetes tipo 2;

obesidade;

colesterol elevado;

osteoporose;

perda de massa muscular;

dores crônicas na coluna;

ansiedade e depressão.

Outro efeito importante é a perda gradual do condicionamento físico, tornando tarefas simples do dia a dia mais cansativas.

Fazer exercícios compensa passar o dia sentado?

A atividade física ajuda, mas não elimina totalmente os riscos. Praticar exercícios regularmente continua sendo uma das principais formas de proteger a saúde. No entanto, especialistas explicam que uma hora de treino não neutraliza completamente os efeitos de permanecer sentado durante o restante do dia.

Isso significa que uma pessoa pode frequentar a academia diariamente e, ainda assim, apresentar comportamento sedentário se passar muitas horas sem se movimentar. Por isso, a recomendação é combinar atividade física com hábitos mais ativos ao longo do dia.

Como reduzir o tempo sentado?

Algumas mudanças simples podem fazer diferença na saúde. Entre as principais orientações estão:

levante a cada 30 a 60 minutos;

caminhe por dois a cinco minutos;

aproveite ligações telefônicas para ficar em pé;

prefira escadas ao elevador;

faça pequenos alongamentos durante o expediente;

caminhe sempre que possível.

Esses movimentos estimulam a circulação, ativam os músculos e aumentam o gasto energético.

Quem trabalha sentado precisa redobrar os cuidados

Pessoas que trabalham em escritórios, fazem home office ou dirigem por muitas horas devem prestar atenção também à ergonomia.

A cadeira deve oferecer apoio para a região lombar, os pés precisam permanecer totalmente apoiados no chão e a tela do computador deve ficar na altura dos olhos.

Esses ajustes reduzem dores musculares e ajudam a manter uma postura mais adequada durante a jornada de trabalho.

Pequenos movimentos fazem grande diferença

O corpo humano foi feito para se movimentar. Por isso, interromper o tempo sentado várias vezes ao dia é uma estratégia simples e eficaz para preservar a saúde.

Somar pequenas caminhadas, alongamentos e pausas frequentes ajuda a melhorar a circulação, proteger o coração, preservar a massa muscular e reduzir o risco de doenças crônicas. Mais do que um treino no fim do dia, manter o corpo em movimento durante toda a rotina é um dos hábitos mais importantes para uma vida saudável.