Ficar muito tempo sentado faz mal? Veja os riscos
Passar muitas horas sentado aumenta o risco de doenças crônicas, mas pausas frequentes e pequenos movimentos ajudam a proteger a saúde.
Passar horas em frente ao computador, dirigir por longos períodos ou maratonar séries no sofá parece inofensivo. No entanto, ficar muito tempo sentado faz mal à saúde e permanecer nessa posição pode comprometer a circulação, reduzir o metabolismo e aumentar o risco de doenças crônicas. O problema preocupa porque o comportamento sedentário já faz parte da rotina de milhões de pessoas e nem sempre é compensado pela prática de exercícios físicos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Especialistas alertam que o organismo precisa de movimento ao longo do dia. Levantar regularmente, caminhar por alguns minutos e interromper períodos prolongados na mesma posição ajudam a proteger o coração, os músculos e até a saúde mental.
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Quanto tempo sentado começa a fazer mal?
As pesquisas indicam que permanecer sentado por mais de seis a oito horas diárias, especialmente sem interrupções, está associado ao aumento do risco de diversos problemas de saúde.
Além do tempo total, outro fator importante é a duração de cada período sentado. Ficar entre 30 e 60 minutos sem levantar já reduz a circulação sanguínea, diminui o gasto de energia e favorece a rigidez muscular.
Por isso, profissionais de saúde recomendam fazer pequenas pausas durante o expediente ou em qualquer atividade que exija longos períodos na mesma posição.
O que acontece com o corpo quando ficamos muito tempo sentados?
O metabolismo desacelera e a circulação piora. Quando o corpo permanece imóvel por várias horas, diferentes sistemas deixam de funcionar com a mesma eficiência.
Os músculos trabalham menos, a circulação sanguínea diminui e o organismo passa a gastar menos calorias. Como consequência, aumenta a dificuldade para controlar os níveis de glicose no sangue e o acúmulo de gordura corporal pode se tornar mais fácil.
Além disso, a permanência prolongada na posição sentada favorece dores nas costas, tensão no pescoço, rigidez nas articulações e alterações posturais.
Quais doenças estão associadas ao sedentarismo?
O comportamento sedentário está relacionado ao aumento do risco de diversas doenças crônicas.
Entre elas estão:
- doenças cardiovasculares;
- hipertensão arterial;
- diabetes tipo 2;
- obesidade;
- colesterol elevado;
- osteoporose;
- perda de massa muscular;
- dores crônicas na coluna;
- ansiedade e depressão.
Outro efeito importante é a perda gradual do condicionamento físico, tornando tarefas simples do dia a dia mais cansativas.
Fazer exercícios compensa passar o dia sentado?
A atividade física ajuda, mas não elimina totalmente os riscos. Praticar exercícios regularmente continua sendo uma das principais formas de proteger a saúde. No entanto, especialistas explicam que uma hora de treino não neutraliza completamente os efeitos de permanecer sentado durante o restante do dia.
Isso significa que uma pessoa pode frequentar a academia diariamente e, ainda assim, apresentar comportamento sedentário se passar muitas horas sem se movimentar. Por isso, a recomendação é combinar atividade física com hábitos mais ativos ao longo do dia.
Como reduzir o tempo sentado?
Algumas mudanças simples podem fazer diferença na saúde. Entre as principais orientações estão:
- levante a cada 30 a 60 minutos;
- caminhe por dois a cinco minutos;
- aproveite ligações telefônicas para ficar em pé;
- prefira escadas ao elevador;
- faça pequenos alongamentos durante o expediente;
- caminhe sempre que possível.
Esses movimentos estimulam a circulação, ativam os músculos e aumentam o gasto energético.
Quem trabalha sentado precisa redobrar os cuidados
Pessoas que trabalham em escritórios, fazem home office ou dirigem por muitas horas devem prestar atenção também à ergonomia.
A cadeira deve oferecer apoio para a região lombar, os pés precisam permanecer totalmente apoiados no chão e a tela do computador deve ficar na altura dos olhos.
Esses ajustes reduzem dores musculares e ajudam a manter uma postura mais adequada durante a jornada de trabalho.
Pequenos movimentos fazem grande diferença
O corpo humano foi feito para se movimentar. Por isso, interromper o tempo sentado várias vezes ao dia é uma estratégia simples e eficaz para preservar a saúde.
Somar pequenas caminhadas, alongamentos e pausas frequentes ajuda a melhorar a circulação, proteger o coração, preservar a massa muscular e reduzir o risco de doenças crônicas. Mais do que um treino no fim do dia, manter o corpo em movimento durante toda a rotina é um dos hábitos mais importantes para uma vida saudável.
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