Frio de julho favorece gripe e exige atenção aos sintomas respiratórios

As baixas temperaturas de julho aumentam a circulação de vírus respiratórios e elevam o número de casos de gripe, bronquite e crises de asma. Com mais pessoas em ambientes fechados e pouco ventilados, o risco de transmissão cresce, especialmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

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Segundo especialistas da “Unimed Sul Capixaba”, reconhecer os sintomas logo no início e adotar medidas de prevenção faz diferença para evitar complicações. Além disso, saber identificar os sinais de alerta ajuda a decidir o momento certo de procurar atendimento médico.

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Como saber se a gripe exige atendimento médico?

A influenza, conhecida popularmente como gripe, costuma aparecer de forma repentina. Diferentemente do resfriado comum, ela geralmente provoca febre alta, dores intensas no corpo, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, calafrios e cansaço.

Nas crianças, o quadro também pode incluir vômitos e diarreia. O coordenador do Pronto Atendimento Adulto da “Unimed Sul Capixaba”, João Henrique Mucelini, explica que a intensidade dos sintomas merece atenção.

“A gripe normalmente começa de maneira súbita e provoca febre e dores no corpo mais intensas que um resfriado. Quando surgem falta de ar, dificuldade para respirar, febre persistente ou piora do estado geral, a avaliação médica torna-se necessária”, orienta.

Esses sinais podem indicar complicações que exigem tratamento rápido, principalmente em pessoas que pertencem aos grupos de maior risco.

Por que os casos aumentam durante o inverno?

O frio favorece a permanência das pessoas em locais fechados e com pouca circulação de ar. Como consequência, os vírus respiratórios se espalham com mais facilidade.

De acordo com o “Ministério da Saúde”, a influenza é uma infecção viral que acomete o sistema respiratório e pode evoluir para quadros mais graves em pessoas vulneráveis.

Além da gripe, este período também registra aumento de infecções respiratórias que podem desencadear ou agravar doenças como bronquite e asma.

Crianças precisam de atenção especial

Os vírus respiratórios costumam afetar com maior intensidade crianças menores de cinco anos.

A coordenadora do Pronto Atendimento Infantil da “Unimed Sul Capixaba”, Micheline Carari, alerta que os pais devem observar qualquer mudança no padrão respiratório da criança.

Segundo a especialista, respiração acelerada, esforço para respirar, sonolência excessiva, recusa para se alimentar e redução da ingestão de líquidos indicam a necessidade de atendimento imediato.

Quanto mais cedo ocorrer a avaliação, maiores serão as chances de evitar complicações.

Quem tem asma e bronquite deve reforçar os cuidados

O inverno também representa um desafio para pessoas com doenças respiratórias crônicas.

O ar frio pode irritar as vias aéreas e funcionar como gatilho para crises de asma e bronquite. Além disso, uma infecção viral pode agravar rapidamente esses quadros.

Por isso, manter o tratamento prescrito pelo médico e evitar exposição prolongada ao frio ajuda a reduzir o risco de crises.

Como prevenir a gripe e outras doenças respiratórias?

Especialistas reforçam que algumas medidas simples continuam sendo as formas mais eficazes de prevenção:

Vacinar-se todos os anos contra a influenza.

Lavar as mãos com frequência.

Manter ambientes ventilados.

Cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar.

Evitar contato próximo com pessoas mais vulneráveis quando apresentar sintomas gripais.

Esses cuidados diminuem a circulação dos vírus e ajudam a proteger toda a comunidade.

Atendimento pode começar pela telemedicina

Quem apresenta sintomas leves pode buscar orientação sem sair de casa.

A “Unimed Sul Capixaba” oferece atendimento médico por telemedicina, disponível 24 horas para clientes dos públicos adulto e infantil. O serviço permite esclarecer dúvidas, receber avaliação médica e obter orientação sobre a necessidade de atendimento presencial.

O acesso ocorre pelo aplicativo Unimed Cliente, pelo site da cooperativa ou pela assistente virtual Isa, disponível no WhatsApp. Os clientes também podem consultar, em tempo real, o tempo estimado de espera nos Prontos Atendimentos Adulto e Infantil, o que facilita a escolha do local mais adequado para cada situação.

Com a chegada dos dias mais frios, manter a vacinação em dia, adotar medidas de prevenção e reconhecer rapidamente os sinais de alerta continuam sendo as principais estratégias para reduzir complicações causadas pela influenza e por outras doenças respiratórias.