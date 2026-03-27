Gripe avança e vacina começa; veja quem deve ir

A vacinação contra a gripe inicia neste sábado em todo o Brasil. Ao mesmo tempo, o país registra aumento de doenças respiratórias. Segundo o Ministério da Saúde, milhares de casos graves já foram notificados.

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Nesse cenário, a influenza aparece entre os principais vírus. Por isso, autoridades reforçam a imunização imediata. Dessa forma, a campanha busca reduzir internações e mortes. Além disso, mais de 15 milhões de doses já foram distribuídas. Portanto, estados e municípios intensificam a vacinação desde o início.

Leia também – Gripe e resfriado: mitos e verdades que você precisa saber

O que é influenza e como ela age

A influenza é uma infecção respiratória viral. Diferente do resfriado, ela afeta o organismo de forma mais intensa. Assim, provoca sintomas mais fortes e debilitantes.

Entre os sinais mais comuns, destacam-se:

febre alta e repentina

dores no corpo

cansaço intenso

tosse persistente

mal-estar geral

Consequentemente, a doença pode evoluir rapidamente. Em casos graves, pode atingir os pulmões.

Gripe ou resfriado: entenda a diferença

Embora pareçam semelhantes, gripe e resfriado não são iguais. O resfriado costuma ser leve. Já a gripe compromete todo o organismo.

Portanto, observe a evolução dos sintomas:

gripe: piora progressiva e intensa

resfriado: sintomas leves e curtos

gripe: maior risco de complicações

Dessa maneira, identificar os sinais ajuda a buscar atendimento no momento certo.

Quando a gripe exige atenção médica

Alguns sintomas indicam agravamento. Nesse caso, procure avaliação médica imediatamente:

falta de ar

febre alta persistente

cansaço extremo

piora respiratória

Em situações mais graves, pode ocorrer pneumonia. Assim, o acompanhamento médico se torna indispensável.

Quem deve se vacinar primeiro

A campanha prioriza grupos vulneráveis. Isso ocorre porque esses públicos enfrentam maior risco.

Veja quem deve se vacinar:

crianças de 6 meses a menores de 6 anos

idosos com 60 anos ou mais

gestantes

pessoas com doenças crônicas

profissionais de saúde e educação

Além disso, outros grupos também entram na estratégia. Portanto, verifique a disponibilidade local.

Por que a vacina é anual

A vacina muda todos os anos. Isso acontece porque o vírus sofre mutações. Assim, novas variantes circulam a cada temporada.

Além disso, a proteção diminui com o tempo. Portanto, a vacinação anual garante eficácia contínua.

Mitos e dúvidas comuns

Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a vacina. No entanto, especialistas esclarecem:

a vacina não causa gripe

ela utiliza vírus inativado

protege contra formas graves

reduz hospitalizações

Mesmo assim, a infecção ainda pode ocorrer. Porém, a gravidade tende a ser menor.

Posso me vacinar com sintomas?

A resposta depende do quadro clínico:

sintomas leves: vacinação liberada

febre ou mal-estar intenso: adiar

Após recuperação, a vacinação pode ocorrer normalmente. Dessa forma, o organismo responde melhor.

Vacinar agora faz diferença

A campanha ocorre antes do pico da doença. Portanto, vacinar-se agora garante proteção no momento mais crítico.

Adiar a imunização aumenta o risco de infecção. Assim, agir rapidamente protege você e quem está ao redor.

Com base em informações do portal G1.