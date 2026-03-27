Gripe avança e vacina começa; veja quem deve ir
Vacinação contra gripe começa com alta de casos e exige ação imediata.
A vacinação contra a gripe inicia neste sábado em todo o Brasil. Ao mesmo tempo, o país registra aumento de doenças respiratórias. Segundo o Ministério da Saúde, milhares de casos graves já foram notificados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse cenário, a influenza aparece entre os principais vírus. Por isso, autoridades reforçam a imunização imediata. Dessa forma, a campanha busca reduzir internações e mortes. Além disso, mais de 15 milhões de doses já foram distribuídas. Portanto, estados e municípios intensificam a vacinação desde o início.
Leia também – Gripe e resfriado: mitos e verdades que você precisa saber
O que é influenza e como ela age
A influenza é uma infecção respiratória viral. Diferente do resfriado, ela afeta o organismo de forma mais intensa. Assim, provoca sintomas mais fortes e debilitantes.
Entre os sinais mais comuns, destacam-se:
- febre alta e repentina
- dores no corpo
- cansaço intenso
- tosse persistente
- mal-estar geral
Consequentemente, a doença pode evoluir rapidamente. Em casos graves, pode atingir os pulmões.
Gripe ou resfriado: entenda a diferença
Embora pareçam semelhantes, gripe e resfriado não são iguais. O resfriado costuma ser leve. Já a gripe compromete todo o organismo.
Portanto, observe a evolução dos sintomas:
- gripe: piora progressiva e intensa
- resfriado: sintomas leves e curtos
- gripe: maior risco de complicações
Dessa maneira, identificar os sinais ajuda a buscar atendimento no momento certo.
Quando a gripe exige atenção médica
Alguns sintomas indicam agravamento. Nesse caso, procure avaliação médica imediatamente:
- falta de ar
- febre alta persistente
- cansaço extremo
- piora respiratória
Em situações mais graves, pode ocorrer pneumonia. Assim, o acompanhamento médico se torna indispensável.
Quem deve se vacinar primeiro
A campanha prioriza grupos vulneráveis. Isso ocorre porque esses públicos enfrentam maior risco.
Veja quem deve se vacinar:
- crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- idosos com 60 anos ou mais
- gestantes
- pessoas com doenças crônicas
- profissionais de saúde e educação
Além disso, outros grupos também entram na estratégia. Portanto, verifique a disponibilidade local.
Por que a vacina é anual
A vacina muda todos os anos. Isso acontece porque o vírus sofre mutações. Assim, novas variantes circulam a cada temporada.
Além disso, a proteção diminui com o tempo. Portanto, a vacinação anual garante eficácia contínua.
Mitos e dúvidas comuns
Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a vacina. No entanto, especialistas esclarecem:
- a vacina não causa gripe
- ela utiliza vírus inativado
- protege contra formas graves
- reduz hospitalizações
Mesmo assim, a infecção ainda pode ocorrer. Porém, a gravidade tende a ser menor.
Posso me vacinar com sintomas?
A resposta depende do quadro clínico:
- sintomas leves: vacinação liberada
- febre ou mal-estar intenso: adiar
Após recuperação, a vacinação pode ocorrer normalmente. Dessa forma, o organismo responde melhor.
Vacinar agora faz diferença
A campanha ocorre antes do pico da doença. Portanto, vacinar-se agora garante proteção no momento mais crítico.
Adiar a imunização aumenta o risco de infecção. Assim, agir rapidamente protege você e quem está ao redor.
Com base em informações do portal G1.
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