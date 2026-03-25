Gripe e resfriado: mitos e verdades que você precisa saber

Com a chegada do outono, os casos de gripe e resfriado aumentam. Isso acontece porque o ar fica mais seco. Ao mesmo tempo, as pessoas permanecem mais tempo em ambientes fechados.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Consequentemente, os vírus circulam com mais facilidade. Por isso, surgem dúvidas e crenças populares sobre o que realmente causa essas doenças.

Leia também – Outono e crises respiratórias em crianças: saiba como prevenir

Ar-condicionado causa gripe?

Muita gente acredita nessa ideia, porém ela não é verdadeira. Os vírus causam gripe e resfriado, não o vento. No entanto, o ar-condicionado reduz a umidade do ar. Dessa forma, ele resseca as vias respiratórias. Como resultado, o organismo perde parte da proteção natural. Além disso, ambientes fechados concentram vírus. Por isso, o risco de transmissão aumenta significativamente.

Pegar chuva ou frio provoca doença?

Esse pensamento também representa um mito. A exposição ao frio não causa infecção diretamente. Por outro lado, temperaturas baixas afetam o sistema imunológico. Nesse sentido, o corpo reduz a circulação de células de defesa. Assim, o organismo fica mais vulnerável a vírus já presentes.

Vacinar antes é a melhor estratégia

Muitas pessoas esperam o aumento dos casos para se vacinar. Contudo, essa prática reduz a eficácia da proteção.

O ideal é antecipar a imunização. Dessa maneira, o corpo desenvolve anticorpos antes do pico viral. Portanto, quando o vírus circula, o organismo já reage com mais eficiência.

Vitamina C evita gripe?

Apesar da fama, essa ideia não se sustenta. A vitamina C fortalece o sistema imunológico. Entretanto, ela não impede a infecção.

Assim, manter uma alimentação equilibrada ao longo do tempo traz mais benefícios do que consumir doses isoladas.

Hidratação e canja ajudam na recuperação

Beber água melhora os sintomas e acelera a recuperação. Isso ocorre porque a hidratação mantém as mucosas protegidas. Além disso, líquidos facilitam a eliminação do muco. Consequentemente, a respiração melhora.

Da mesma forma, a canja de galinha oferece nutrientes importantes. Ao mesmo tempo, o vapor quente auxilia na desobstrução nasal.

Vacina da gripe não é a única proteção

Muitos acreditam que apenas a vacina contra influenza resolve tudo. No entanto, essa visão limita a prevenção.

Hoje, a medicina oferece outras vacinas importantes. Entre elas, destacam-se imunizantes contra Covid-19, pneumonia e vírus respiratórios específicos. Portanto, ampliar a proteção reduz riscos e evita complicações.

Prevenção começa no dia a dia

Para se proteger, adote hábitos simples. Lave as mãos com frequência. Mantenha ambientes ventilados. Evite contato próximo com pessoas doentes. Além disso, cuide da alimentação e durma bem. Assim, o corpo fortalece as defesas naturais.

Em resumo, informação correta faz toda a diferença. Quando você entende os fatos, protege melhor sua saúde.

Com base em informações do portal Terra.