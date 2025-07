Gripe – qual a duração desse novo tipo?

A pergunta que não quer calar: Qual a duração desta nova doença? A gripe, causada pelo vírus influenza, afeta o sistema respiratório e tem início repentino. Os sintomas surgem de forma intensa, principalmente nas primeiras 72 horas. Em geral, o quadro dura entre cinco e sete dias. Em alguns casos, a tosse e a dor de garganta persistem por até duas semanas.

Qual a duração da gripe e seus sintomas comuns?

A gripe provoca febre alta, dor no corpo, garganta inflamada, coriza, nariz entupido e cansaço extremo. Esses sinais se manifestam de forma abrupta e limitam as atividades diárias. Em contrapartida, o resfriado apresenta sintomas mais leves e dura de dois a quatro dias.

Quem corre mais risco?

Crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas precisam redobrar os cuidados. Nesses grupos, a gripe pode evoluir para complicações, como pneumonia.

Tratamento da gripe

Você não precisa de antibióticos para tratar a gripe. Em vez disso, invista em repouso, boa hidratação e alimentação leve. Caso necessário, use antitérmicos, analgésicos ou antialérgicos, sempre com orientação médica.

Como agir ao ter sintomas?

Se os sintomas forem leves, cuide-se em casa. Porém, se houver piora, falta de ar ou febre persistente, procure atendimento médico.

Manter as vacinas em dia e higienizar as mãos com frequência ajudam a prevenir a gripe e outras infecções respiratórias.

Qual a duração da gripe?

Em síntese, a gripe dura, em média, de 5 a 7 dias. Ela passa por três fases: início súbito (com febre e dor no corpo nos 3 primeiros dias), fase de melhora (do 4º ao 5º dia) e recuperação (até o 7º dia). Tosse e cansaço podem persistir por até duas semanas.