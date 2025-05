Gummy de “Metbala” é proibido pela Anvisa – atenção!

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, de forma imediata, a comercialização, distribuição, fabricação, manipulação e propaganda de todos os lotes do medicamento Metbala, gummy de tadalafila, fabricado pela empresa FB Manipulação Ltda. A Anvisa tomou a medida por causa da irregularidade do produto, que não possui registro ou autorização da Agência para venda.

Razões para a proibição

A proibição é uma ação necessária para garantir a segurança dos consumidores. O Metbala não está registrado na Anvisa, o que significa que a empresa responsável não tem a licença para fabricar ou vender medicamentos. De acordo com a legislação brasileira, apenas farmácias e drogarias autorizadas podem comercializar medicamentos, e todos eles devem passar por um processo rigoroso de registro na Anvisa.

O registro é básico, pois garante que o produto seja eficaz, seguro e de qualidade. Sem esse procedimento, a Agência não pode oferecer o medicamento ao público. Isso inclui qualquer tipo de propaganda ou venda do produto, seja por pessoas físicas ou jurídicas, bem como em veículos de comunicação.

Impactos da Automedicação

O Metbala contém tadalafila, um medicamento sujeito à prescrição médica. Um profissional de saúde deve orientar o uso, avaliando as condições específicas do paciente. A automedicação com produtos não regulamentados, como o Metbala, representa um risco significativo à saúde e pode levar a efeitos adversos graves.

Consequências para Propaganda Irregular

Além da proibição da venda, a Anvisa também vedou a propaganda do medicamento. Assim, qualquer divulgação do produto, seja em mídias tradicionais ou digitais, configura uma infração sanitária. Dessa forma, aqueles que insistirem em comercializar ou promover medicamentos sem registro estarão sujeitos a severas penalidades, como multas e outras sanções.

Lembre-se: a sua saúde não pode correr risco. Sempre procure orientação médica antes de usar qualquer medicamento.