Há um melhor horário para se exercitar? Verifique a matéria

A dúvida sobre o melhor horário para se exercitar é comum, principalmente com a crescente influência das redes sociais, que frequentemente mostram vídeos de treinos intensos, realizados de madrugada. No entanto, a ciência revela que a resposta não é simples e depende de vários fatores, como objetivos pessoais, tipo de exercício, relógio biológico e estilo de vida de cada indivíduo.

O impacto do relógio biológico no desempenho físico

Pesquisas com atletas indicam que o desempenho físico pode ser mais favorável no fim da tarde. Por exemplo, uma análise das Olimpíadas de 2004 a 2016 apontou que nadadores tendem a apresentar melhores resultados por volta das 17h, sincronizados com o ritmo circadiano, o relógio biológico que regula funções como sono e desempenho físico.

Além disso, estudos mostram que esportes de resistência, como corrida ou ciclismo, têm seu pico de desempenho entre 16h e 20h, quando o corpo está mais aquecido e preparado para esforços prolongados.

A opinião de especialistas: como o cronotipo influencia

De acordo com especialistas, a hora do treino também deve considerar o cronotipo de cada pessoa, ou seja, sua tendência natural de ser mais ativa pela manhã (madrugadores) ou à noite (notívagos).

Eles explicam que, em geral:

Treinos matinais favorecem a queima de gordura corporal.

Treinos noturnos podem trazer mais ganhos musculares.

Vantagens e desvantagens de cada horário

Manhã : Vantagens : O corpo está descansado e com níveis hormonais elevados, o que favorece treinos de força e aeróbicos. Também pode aumentar a disposição para o resto do dia. Desvantagens : O desempenho pode ser prejudicado devido ao jejum e à temperatura corporal mais baixa pela manhã.

: Tarde : Vantagens : O corpo atinge equilíbrio fisiológico, com temperatura elevada e maior liberação de adrenalina. Ideal para treinos intensos e de curta duração. Desvantagens : A queda de energia após o almoço pode afetar o desempenho, especialmente se a alimentação não for adequada.

: Noite : Vantagens : O organismo mantém boa resistência e coordenação, e os treinos podem ajudar a relaxar. Pode até melhorar a qualidade do sono. Desvantagens : Exercícios intensos à noite podem dificultar o sono em algumas pessoas. Para evitar isso, é importante adotar boas práticas de higiene do sono.

:

O segredo está na constância

No final, não existe um horário único e universalmente melhor para treinar. O ideal é respeitar o seu próprio ritmo, adaptar os treinos à sua rotina e manter a constância. Esse é o fator fundamental que mais influencia os resultados a longo prazo.

A chave para um bom desempenho não está no horário, mas na regularidade e no alinhamento dos treinos com o estilo de vida de cada um.