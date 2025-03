HECI precisa de sangue: doe e salve vidas. Veja como

O Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci) enfrenta uma grave escassez de sangue. Os estoques estão em nível crítico, especialmente para os tipos sanguíneos A-, AB-, O- e O+. Essa situação é preocupante, pois o Heci não apenas abastece seu próprio hospital, mas também fornece sangue para 14 hospitais de todo o estado. Portanto, a doação de sangue se tornou uma necessidade urgente para garantir o atendimento a todos os pacientes.

Impacto dos feriados nos estoques

Idealmente, o Banco de Sangue precisa de pelo menos 40 bolsas de sangue por dia para manter os estoques adequados. No entanto, durante os feriados, especialmente os prolongados, a quantidade de doação de sangue diminui significativamente. Nathalia Buzatto, responsável pela captação de doadores, alerta: “É essencial que a população crie uma rotina de doações ao longo do ano. Também precisamos de doações para a produção de plaquetas, um componente vital para cirurgias cardíacas e outras necessidades.”

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, é necessário cumprir alguns requisitos simples:

Apresentar documento de identificação oficial com foto

Estar saudável e ter entre 16 e 69 anos (primeira doação até 60 anos)

Pesar mais de 50 kg (doadores de 16 e 17 anos precisam de autorização dos responsáveis)

Não estar em jejum e ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação

Não ter consumido álcool nas últimas 12 horas nem fumado na última hora

Além disso, quem fez tatuagem, piercing, colonoscopia ou endoscopia precisa aguardar seis meses para doar.

Como realizar a doação de sangue?

O Banco de Sangue do Heci funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados das 7h às 11h (exceto feriados). Não é necessário agendar a doação, mas para grupos com mais de cinco pessoas, é importante avisar com antecedência. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (28) 3526-6232 ou pelo WhatsApp (28) 98803-4543.

Contribua agora e ajude a salvar vidas!

