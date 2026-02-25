HECI reforça importância de reconhecer cedo os sintomas da leucemia
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim intensifica, neste mês, o alerta sobre a leucemia. A instituição participa ativamente da campanha Fevereiro Laranja. Além disso, reforça a importância da informação correta. Dor nas costas, febre no fim do dia e cansaço excessivo exigem atenção. Manchas roxas e sangramentos também acendem o sinal de alerta. Portanto, reconhecer os sintomas acelera o diagnóstico e aumenta as chances de sucesso no tratamento.
Segundo a Estimativa 2026 de Incidência de Câncer no Brasil, divulgada pelo Instituto Nacional de Câncer, o país deverá registrar 12.220 novos casos anuais entre 2026 e 2028. Desse total, 6.540 casos devem atingir homens. Outros 5.680 casos devem ocorrer em mulheres. Assim, os dados confirmam maior incidência no público masculino. Diante desse cenário, a conscientização torna-se ainda mais necessária.
O que é leucemia e como ela age
A leucemia caracteriza um câncer que atinge as células do sangue. A doença começa na medula óssea. Em seguida, ela compromete a produção normal das células sanguíneas. Como resultado, células doentes se multiplicam de forma descontrolada. Consequentemente, o organismo perde eficiência no combate a infecções e hemorragias.
Os médicos classificam a leucemia como aguda ou crônica. Essa classificação depende da velocidade de progressão da doença. Enquanto a forma aguda evolui rapidamente, a crônica avança de maneira mais lenta. Por isso, o diagnóstico precoce influencia diretamente o prognóstico.
Sintomas que exigem atenção imediata
A hematologista Samira Fiorot Lodi orienta pacientes a procurarem avaliação médica diante de sinais persistentes. Entre os sintomas mais frequentes, destacam-se fraqueza, dor nas costas e cansaço intenso. Além disso, pacientes relatam sangramentos nasais e gengivais. Manchas roxas pelo corpo também aparecem com frequência.
Ainda que muitos sintomas pareçam comuns, a combinação deles exige investigação. Portanto, quando esses sinais surgem simultaneamente, o paciente deve buscar um especialista. Quanto antes iniciar a investigação, maiores serão as chances de controle da doença.
Fatores de risco e possíveis causas
Os especialistas ainda estudam as causas exatas da leucemia. No entanto, pesquisas já identificam fatores de risco relevantes. A exposição prolongada à radiação aumenta as probabilidades. O contato frequente com substâncias químicas, como o benzeno, também eleva o risco. Além disso, alterações genéticas podem contribuir para o desenvolvimento da doença.
Embora nem todos os casos apresentem fatores identificáveis, a prevenção envolve reduzir exposições conhecidas. Dessa forma, a informação atua como ferramenta estratégica de proteção.
Diagnóstico e tratamento
Os médicos realizam o diagnóstico por meio de exames laboratoriais. Em seguida, confirmam o resultado com análise da medula óssea. A partir dessa confirmação, a equipe define o protocolo terapêutico. O tratamento pode incluir quimioterapia e terapia-alvo. Em alguns casos, o médico indica medicação oral ambulatorial. Já em situações específicas, a equipe recomenda transplante de medula óssea.
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim atua como referência em oncologia clínica e cirúrgica. A instituição atende pacientes de todo o Espírito Santo. Além disso, oferece oncohematologia, radioterapia, quimioterapia, braquiterapia e cirurgias oncológicas. Assim, garante atendimento completo e especializado.
