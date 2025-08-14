Hepatite A e Hepatite D: entenda as diferenças, sintomas e prevenção

A hepatite A e a hepatite D são doenças virais que afetam o fígado, mas têm formas de transmissão e prevenção diferentes. Ambas podem trazer complicações graves, principalmente quando não são diagnosticadas e tratadas a tempo. Conhecer suas características ajuda, assim, a identificar riscos e adotar medidas de proteção.

Hepatite A

Infelizmente, o Brasil vive alta nos casos desse tipo de hepatite após uma década de queda. Tal fato exige, desse modo, retomada de cuidados por parte da população. A hepatite A é causada pelo vírus VHA e transmitida principalmente por via fecal-oral. Isso ocorre quando a pessoa ingere água ou alimentos contaminados. Também pode haver transmissão durante relações sexuais que envolvem contato anal. Higiene básica e saneamento básico são fundamentais, dessa forma, para combater essa doença.

Sintomas comuns da Hepatite A:

Fadiga e cansaço intenso

Febre baixa

Mal-estar e náuseas

Dor abdominal

Icterícia (pele e olhos amarelados)

Urina escura e fezes esbranquiçadas

Como prevenir a Hepatite A:

Lavar bem as mãos antes das refeições e após usar o banheiro

Beber apenas água filtrada ou fervida

Higienizar frutas e verduras antes do consumo

Evitar consumo de alimentos crus em locais sem higiene adequada

Vacinar-se conforme o calendário do SUS

Leia também – Sarampo na Bolívia preocupa Brasil: vacinem-se

Hepatite D

Também chamada de hepatite Delta, a hepatite D é causada pelo vírus HDV, que só infecta pessoas já contaminadas pela hepatite B. A transmissão ocorre pelo contato com sangue contaminado, uso de seringas ou agulhas compartilhadas, relações sexuais sem preservativo e da mãe para o filho durante a gestação ou parto. A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a classificar a hepatite D como cancerígena. O anúncio, feito pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), coloca a doença ao lado das hepatites B e C entre as que podem provocar, portanto, câncer de fígado.

Sintomas comuns da Hepatite D:

Cansaço extremo

Dor abdominal

Náuseas e vômitos

Febre

Icterícia (pele e olhos amarelados)

Urina escura e fezes claras

Tontura

Como prevenir a Hepatite D: