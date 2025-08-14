Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

Hepatite A e Hepatite D: entenda as diferenças, sintomas e prevenção

Casos de hepatite A e D voltam a crescer no Brasil, acendendo alerta para prevenção. Baixa vacinação e falta de saneamento ampliam o risco de surtos.

A foto mostra fígado humano em 3D
Foto: Freepik

A hepatite A e a hepatite D são doenças virais que afetam o fígado, mas têm formas de transmissão e prevenção diferentes. Ambas podem trazer complicações graves, principalmente quando não são diagnosticadas e tratadas a tempo. Conhecer suas características ajuda, assim, a identificar riscos e adotar medidas de proteção.

Hepatite A

Infelizmente, o Brasil vive alta nos casos desse tipo de hepatite após uma década de queda. Tal fato exige, desse modo, retomada de cuidados por parte da população. A hepatite A é causada pelo vírus VHA e transmitida principalmente por via fecal-oral. Isso ocorre quando a pessoa ingere água ou alimentos contaminados. Também pode haver transmissão durante relações sexuais que envolvem contato anal. Higiene básica e saneamento básico são fundamentais, dessa forma, para combater essa doença.

Sintomas comuns da Hepatite A:

  • Fadiga e cansaço intenso
  • Febre baixa
  • Mal-estar e náuseas
  • Dor abdominal
  • Icterícia (pele e olhos amarelados)
  • Urina escura e fezes esbranquiçadas

Como prevenir a Hepatite A:

  • Lavar bem as mãos antes das refeições e após usar o banheiro
  • Beber apenas água filtrada ou fervida
  • Higienizar frutas e verduras antes do consumo
  • Evitar consumo de alimentos crus em locais sem higiene adequada
  • Vacinar-se conforme o calendário do SUS

Hepatite D

Também chamada de hepatite Delta, a hepatite D é causada pelo vírus HDV, que só infecta pessoas já contaminadas pela hepatite B. A transmissão ocorre pelo contato com sangue contaminado, uso de seringas ou agulhas compartilhadas, relações sexuais sem preservativo e da mãe para o filho durante a gestação ou parto. A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a classificar a hepatite D como cancerígena. O anúncio, feito pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), coloca a doença ao lado das hepatites B e C entre as que podem provocar, portanto,  câncer de fígado.

Sintomas comuns da Hepatite D:

  • Cansaço extremo
  • Dor abdominal
  • Náuseas e vômitos
  • Febre
  • Icterícia (pele e olhos amarelados)
  • Urina escura e fezes claras
  • Tontura

Como prevenir a Hepatite D:

  • Vacinar-se contra a hepatite B (protege indiretamente contra a D)
  • Usar preservativo em todas as relações sexuais
  • Não compartilhar objetos cortantes ou perfurantes
  • Garantir esterilização adequada em procedimentos cirúrgicos e estéticos
  • Evitar uso de drogas injetáveis ou garantir material próprio e esterilizado

