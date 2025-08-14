Hepatite A e Hepatite D: entenda as diferenças, sintomas e prevenção
Casos de hepatite A e D voltam a crescer no Brasil, acendendo alerta para prevenção. Baixa vacinação e falta de saneamento ampliam o risco de surtos.
A hepatite A e a hepatite D são doenças virais que afetam o fígado, mas têm formas de transmissão e prevenção diferentes. Ambas podem trazer complicações graves, principalmente quando não são diagnosticadas e tratadas a tempo. Conhecer suas características ajuda, assim, a identificar riscos e adotar medidas de proteção.
Hepatite A
Infelizmente, o Brasil vive alta nos casos desse tipo de hepatite após uma década de queda. Tal fato exige, desse modo, retomada de cuidados por parte da população. A hepatite A é causada pelo vírus VHA e transmitida principalmente por via fecal-oral. Isso ocorre quando a pessoa ingere água ou alimentos contaminados. Também pode haver transmissão durante relações sexuais que envolvem contato anal. Higiene básica e saneamento básico são fundamentais, dessa forma, para combater essa doença.
Sintomas comuns da Hepatite A:
- Fadiga e cansaço intenso
- Febre baixa
- Mal-estar e náuseas
- Dor abdominal
- Icterícia (pele e olhos amarelados)
- Urina escura e fezes esbranquiçadas
Como prevenir a Hepatite A:
- Lavar bem as mãos antes das refeições e após usar o banheiro
- Beber apenas água filtrada ou fervida
- Higienizar frutas e verduras antes do consumo
- Evitar consumo de alimentos crus em locais sem higiene adequada
- Vacinar-se conforme o calendário do SUS
Leia também – Sarampo na Bolívia preocupa Brasil: vacinem-se
Hepatite D
Também chamada de hepatite Delta, a hepatite D é causada pelo vírus HDV, que só infecta pessoas já contaminadas pela hepatite B. A transmissão ocorre pelo contato com sangue contaminado, uso de seringas ou agulhas compartilhadas, relações sexuais sem preservativo e da mãe para o filho durante a gestação ou parto. A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a classificar a hepatite D como cancerígena. O anúncio, feito pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), coloca a doença ao lado das hepatites B e C entre as que podem provocar, portanto, câncer de fígado.
Sintomas comuns da Hepatite D:
- Cansaço extremo
- Dor abdominal
- Náuseas e vômitos
- Febre
- Icterícia (pele e olhos amarelados)
- Urina escura e fezes claras
- Tontura
Como prevenir a Hepatite D:
- Vacinar-se contra a hepatite B (protege indiretamente contra a D)
- Usar preservativo em todas as relações sexuais
- Não compartilhar objetos cortantes ou perfurantes
- Garantir esterilização adequada em procedimentos cirúrgicos e estéticos
- Evitar uso de drogas injetáveis ou garantir material próprio e esterilizado
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui