Prevenção das 5 hepatites virais: guia prático

De acordo com estudos médicos, as hepatites virais A, B, C, D e E afetam o fígado e exigem atenção urgente. Por isso, veja abaixo como proteger a sua saúde.

Hepatite A

Transmissão: acontece via ingestão de água ou alimentos contaminados, via fecal-oral

acontece via ingestão de água ou alimentos contaminados, via fecal-oral Sintomas: febre, náusea, icterícia

febre, náusea, icterícia Prevenção:

Tome a vacina em dose única (entre 12 meses e 5 anos)

Desse modo, tome cuidados básicos – beba água tratada, higienize alimentos e lave as mãos

Hepatite B

Transmissão : ela ocorre, primordialmente, por meio sexual, sanguíneo (agulhas, procedimentos invasivos) ou perinatal

: ela ocorre, primordialmente, por meio sexual, sanguíneo (agulhas, procedimentos invasivos) ou perinatal Prevenção:

Conforme a prescrição médica, vacine-se com três doses da vacina (ao nascer, 2, 4 e 6 meses ou esquema adulto)

Sobretudo, use preservativo e evite, em suma, o compartilhamento de objetos cortantes

Hepatite C

Transmissão: acontece, principalmente, via sangue contaminado, menos frequentemente sexual

acontece, principalmente, via sangue contaminado, menos frequentemente sexual Prevenção:

Portanto, faça testes regulares, especialmente se exposto aos fatores de risco

Nesse sentido, use preservativo e nunca compartilhe seringas, alicates ou lâminas

Tratamento: cura possível com antivirais

Hepatite D

Transmissão: ela só ocorre em quem já tem hepatite B, desse modo, é uma decorrência

ela só ocorre em quem já tem hepatite B, desse modo, é uma decorrência Prevenção:

Vacine-se contra hepatite B e adote os mesmos cuidados deste tipo

Hepatite E

Transmissão: ocorre, do mesmo modo que a hepatite A, via água ou alimentos contaminados, fecal-oral

ocorre, do mesmo modo que a hepatite A, via água ou alimentos contaminados, fecal-oral Prevenção :

: Dessa forma, siga as mesmas medidas de higienização recomendadas para a hepatite A

5 passos para evitar hepatites

Por certo, vacine-se contra hepatite A e B no SUS ou clínica privada. Dessa maneira, use, sempre que possível, preservativo em todas as relações sexuais. Além disso, não compartilhe materiais cortantes (agulhas, lâminas, alicates). Mantenha higiene rigorosa: água tratada, mãos limpas e alimentos lavados. Faça, acima de tudo, testes anuais, especialmente para hepatite C, se estiver no grupo de risco.

Seguir essas práticas simples e confiáveis mantém, assim, seu fígado protegido e ajuda, conforme especialistas, a controlar a disseminação das hepatites virais.