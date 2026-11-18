Fruta inteira ou suco: qual protege mais a saúde cardiovascular?
Estudo associa menor consumo de frutas inteiras à maior frequência de hipertensão e colesterol alto e destaca benefícios das fibras.
Comer frutas regularmente faz parte de uma alimentação saudável e ajuda a proteger o coração. No entanto, a forma de consumo também importa: comer a fruta inteira oferece vantagens que o suco nem sempre consegue preservar.
Um estudo publicado em setembro na revista científica Current Developments in Nutrition identificou uma associação entre o menor consumo de frutas inteiras e a maior frequência de hipertensão e colesterol elevado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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A pesquisa analisou dados de 371.038 adultos. Desse total, 151.983 relataram hipertensão e 130.399 apresentavam alterações nos níveis de colesterol.
Nos dois grupos, o consumo de frutas in natura aparecia com menor frequência. Os resultados reforçam a importância desses alimentos na prevenção de problemas cardiovasculares.
Fruta inteira ou suco: qual faz melhor para o coração?
A fruta inteira oferece mais vantagens para a saúde cardiovascular porque preserva fibras, vitaminas e outros compostos naturais.
Já o suco pode perder parte das fibras durante o preparo. Além disso, dependendo da forma de produção, concentra os açúcares naturais da fruta em uma quantidade menor de líquido.
As fibras ajudam a controlar o colesterol e retardam a absorção da glicose. Dessa maneira, também contribuem para evitar oscilações rápidas do açúcar no sangue.
Por isso, consumir a fruta inteira, incluindo o bagaço e a casca quando apropriado, favorece o aproveitamento de seus nutrientes.
É importante destacar, porém, que o estudo identificou associações. Como os pesquisadores avaliaram dados de um determinado período, não conseguiram comprovar uma relação direta de causa e efeito.
Como as frutas ajudam a proteger o coração?
As frutas reúnem diferentes substâncias que atuam em conjunto na proteção cardiovascular. Entre elas estão fibras, vitaminas, carotenoides e polifenóis.
Esses compostos participam de processos relacionados à circulação sanguínea, ao controle do colesterol e à proteção das artérias.
Polifenóis ajudam a proteger os vasos sanguíneos
Os polifenóis são compostos naturais encontrados em diversos vegetais. Eles apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
Uma de suas funções estudadas envolve a proteção do endotélio, camada de células que reveste internamente os vasos sanguíneos.
Quando essa estrutura funciona adequadamente, contribui para manter a elasticidade dos vasos e regular a pressão arterial.
Uvas, nectarinas, amoras, framboesas e pêssegos estão entre as frutas que contêm esses compostos.
Fibras contribuem para controlar o colesterol
As fibras solúveis representam outro benefício importante das frutas inteiras.
Quando entram em contato com a água, elas formam uma espécie de gel no sistema digestivo. Esse material se liga aos ácidos biliares e favorece sua eliminação pelas fezes.
Como consequência, o organismo utiliza parte do colesterol circulante para produzir novos ácidos biliares. Esse processo ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue.
Maçã, pera, ameixa, maracujá e goiaba contêm pectina, um tipo de fibra solúvel.
Além disso, essas fibras alimentam bactérias benéficas do intestino. Assim, contribuem para manter o equilíbrio da microbiota intestinal.
Vitaminas e antioxidantes combatem danos celulares
As frutas também fornecem vitamina C e carotenoides, substâncias com ação antioxidante.
Esses compostos ajudam a combater os radicais livres, moléculas que, em excesso, podem provocar danos às células.
Quando esse processo afeta os vasos sanguíneos, pode contribuir para problemas cardiovasculares.
Frutas cítricas, manga, pitanga e acerola estão entre as opções ricas em antioxidantes.
Casca e bagaço das frutas também fazem diferença?
Sim. Essas partes podem concentrar fibras e compostos bioativos importantes para a saúde.
Por isso, descartar automaticamente cascas e bagaços pode reduzir o aproveitamento nutricional dos alimentos.
Sempre que possível, vale consumir frutas com casca, desde que ela seja própria para consumo e esteja bem higienizada.
No caso dos sucos, o aproveitamento do bagaço também ajuda a preservar parte das fibras. Entretanto, a fruta inteira continua sendo a opção mais interessante.
Quantas frutas devemos consumir por dia?
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças.
Essa quantidade corresponde a aproximadamente cinco porções desses alimentos.
Para alcançar essa recomendação, algumas estratégias ajudam:
- Varie as frutas ao longo da semana.
- Prefira alimentos da estação, que costumam oferecer melhor preço e frescor.
- Inclua frutas nativas brasileiras no cardápio.
- Aproveite cascas e bagaços quando forem próprios para consumo.
- Priorize a fruta inteira em vez de substituir frequentemente por sucos.
Além disso, combinar diferentes cores amplia a variedade de vitaminas e compostos antioxidantes na alimentação.
O que mais ajuda a proteger a saúde cardiovascular?
O consumo de frutas faz parte de um conjunto de hábitos importantes para a saúde do coração.
Uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividade física e o sono adequado também contribuem para a prevenção cardiovascular.
Além disso, controlar o estresse e acompanhar indicadores como pressão arterial e colesterol ajuda a identificar fatores de risco.
Portanto, incluir frutas inteiras na rotina é uma medida simples que favorece a saúde. Mais do que escolher entre diferentes tipos de frutas, o importante é manter variedade e regularidade no consumo.
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