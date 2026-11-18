Comer frutas regularmente faz parte de uma alimentação saudável e ajuda a proteger o coração. No entanto, a forma de consumo também importa: comer a fruta inteira oferece vantagens que o suco nem sempre consegue preservar.

Um estudo publicado em setembro na revista científica Current Developments in Nutrition identificou uma associação entre o menor consumo de frutas inteiras e a maior frequência de hipertensão e colesterol elevado.

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A pesquisa analisou dados de 371.038 adultos. Desse total, 151.983 relataram hipertensão e 130.399 apresentavam alterações nos níveis de colesterol.

Nos dois grupos, o consumo de frutas in natura aparecia com menor frequência. Os resultados reforçam a importância desses alimentos na prevenção de problemas cardiovasculares.

Fruta inteira ou suco: qual faz melhor para o coração?

A fruta inteira oferece mais vantagens para a saúde cardiovascular porque preserva fibras, vitaminas e outros compostos naturais.

Já o suco pode perder parte das fibras durante o preparo. Além disso, dependendo da forma de produção, concentra os açúcares naturais da fruta em uma quantidade menor de líquido.

As fibras ajudam a controlar o colesterol e retardam a absorção da glicose. Dessa maneira, também contribuem para evitar oscilações rápidas do açúcar no sangue.

Por isso, consumir a fruta inteira, incluindo o bagaço e a casca quando apropriado, favorece o aproveitamento de seus nutrientes.

É importante destacar, porém, que o estudo identificou associações. Como os pesquisadores avaliaram dados de um determinado período, não conseguiram comprovar uma relação direta de causa e efeito.

Como as frutas ajudam a proteger o coração?

As frutas reúnem diferentes substâncias que atuam em conjunto na proteção cardiovascular. Entre elas estão fibras, vitaminas, carotenoides e polifenóis.

Esses compostos participam de processos relacionados à circulação sanguínea, ao controle do colesterol e à proteção das artérias.

Polifenóis ajudam a proteger os vasos sanguíneos

Os polifenóis são compostos naturais encontrados em diversos vegetais. Eles apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Uma de suas funções estudadas envolve a proteção do endotélio, camada de células que reveste internamente os vasos sanguíneos.

Quando essa estrutura funciona adequadamente, contribui para manter a elasticidade dos vasos e regular a pressão arterial.

Uvas, nectarinas, amoras, framboesas e pêssegos estão entre as frutas que contêm esses compostos.

Fibras contribuem para controlar o colesterol

As fibras solúveis representam outro benefício importante das frutas inteiras.

Quando entram em contato com a água, elas formam uma espécie de gel no sistema digestivo. Esse material se liga aos ácidos biliares e favorece sua eliminação pelas fezes.

Como consequência, o organismo utiliza parte do colesterol circulante para produzir novos ácidos biliares. Esse processo ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue.

Maçã, pera, ameixa, maracujá e goiaba contêm pectina, um tipo de fibra solúvel.

Além disso, essas fibras alimentam bactérias benéficas do intestino. Assim, contribuem para manter o equilíbrio da microbiota intestinal.

Vitaminas e antioxidantes combatem danos celulares

As frutas também fornecem vitamina C e carotenoides, substâncias com ação antioxidante.

Esses compostos ajudam a combater os radicais livres, moléculas que, em excesso, podem provocar danos às células.

Quando esse processo afeta os vasos sanguíneos, pode contribuir para problemas cardiovasculares.

Frutas cítricas, manga, pitanga e acerola estão entre as opções ricas em antioxidantes.

Casca e bagaço das frutas também fazem diferença?

Sim. Essas partes podem concentrar fibras e compostos bioativos importantes para a saúde.

Por isso, descartar automaticamente cascas e bagaços pode reduzir o aproveitamento nutricional dos alimentos.

Sempre que possível, vale consumir frutas com casca, desde que ela seja própria para consumo e esteja bem higienizada.

No caso dos sucos, o aproveitamento do bagaço também ajuda a preservar parte das fibras. Entretanto, a fruta inteira continua sendo a opção mais interessante.

Quantas frutas devemos consumir por dia?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças.

Essa quantidade corresponde a aproximadamente cinco porções desses alimentos.

Para alcançar essa recomendação, algumas estratégias ajudam:

Varie as frutas ao longo da semana.

Prefira alimentos da estação, que costumam oferecer melhor preço e frescor.

Inclua frutas nativas brasileiras no cardápio.

Aproveite cascas e bagaços quando forem próprios para consumo.

Priorize a fruta inteira em vez de substituir frequentemente por sucos.

Além disso, combinar diferentes cores amplia a variedade de vitaminas e compostos antioxidantes na alimentação.

O que mais ajuda a proteger a saúde cardiovascular?

O consumo de frutas faz parte de um conjunto de hábitos importantes para a saúde do coração.

Uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividade física e o sono adequado também contribuem para a prevenção cardiovascular.

Além disso, controlar o estresse e acompanhar indicadores como pressão arterial e colesterol ajuda a identificar fatores de risco.

Portanto, incluir frutas inteiras na rotina é uma medida simples que favorece a saúde. Mais do que escolher entre diferentes tipos de frutas, o importante é manter variedade e regularidade no consumo.