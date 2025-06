Homem, veja 15 sinais de “menopausa masculina”; fique alerta

A “menopausa masculina”, ou melhor, andropausa representa uma fase natural na vida do homem, geralmente a partir dos 40 anos. Durante esse período, os níveis de testosterona diminuem de forma gradual e contínua. Embora comum, esse processo não segue uma data exata para iniciar ou terminar.

Diferente da menopausa, a andropausa não encerra a fertilidade masculina. Mesmo com a queda hormonal, o homem ainda pode gerar filhos. No entanto, os impactos físicos e emocionais exigem atenção e, muitas vezes, acompanhamento médico.

É importante destacar que a andropausa não afeta todos os homens da mesma forma. Enquanto alguns mantêm o equilíbrio hormonal, outros desenvolvem sintomas mais intensos. Fatores como sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, hipertensão e diabetes aumentam os riscos e agravam o quadro.

Os sinais variam, mas incluem:

Além disso, alguns homens percebem ressecamento da pele, diminuição dos pelos e mamilos inchados.

O tratamento começa com o diagnóstico feito por urologistas e endocrinologistas. A reposição hormonal pode ser indicada, dependendo da intensidade dos sintomas. Contudo, o sucesso do tratamento depende também da adoção de hábitos saudáveis.

Praticar exercícios regularmente, alimentar-se bem e evitar álcool e cigarro são atitudes que aliviam os sintomas e melhoram a qualidade de vida.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui