Homens evitam cuidados e vivem menos, aponta estudo global

Desde 2008, o SUS implementa a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). A estratégia inclui horários estendidos nas UBSs e campanhas como o Novembro Azul.

Segundo o IBGE, em 2023, os homens viveram em média 6,6 anos a menos que as mulheres. A Pesquisa Nacional de Saúde mostra que apenas 69,4% dos homens foram ao médico no ano anterior, contra 82,3% das mulheres.

De acordo com estudos realizados, pesquisadores da Universidade do Sul da Dinamarca confirmaram: homens enfrentam mais doenças crônicas, morrem antes das mulheres e evitam o sistema de saúde.

