João Gomes parou de beber após diagnóstico de gordura no fígado

A gordura no fígado, também chamada de esteatose hepática, ocorre quando o órgão acumula gordura em excesso dentro das células. Essa condição geralmente se desenvolve de forma silenciosa, sem sintomas evidentes nas fases iniciais. No entanto, pode evoluir para inflamações graves e até cirrose, caso o paciente não realize mudanças no estilo de vida.

Artista sentiu o alerta de gordura no fígado

O cantor João Gomes, de 22 anos, interrompeu o consumo de álcool após receber o diagnóstico. Em entrevista nas redes sociais, ele explicou que percebeu os sinais e optou por agir antes que a situação piorasse. Estava começando a ter gordura no fígado. Aí falei: não quero mais, contou.

Álcool, rotina intensa e impacto na saúde

João revelava uma rotina pesada: até 37 shows por mês e o consumo diário de cachaça nos bastidores. Com o tempo, o corpo emitiu alertas. Ele reconheceu o impacto do álcool em sua saúde e destacou que a mudança exigiu esforço. Nas primeiras semanas, sentiu os efeitos da abstinência, como irritabilidade e alucinações leves. Mesmo assim, manteve o foco.

Prevenção e mudança de hábitos

A história de João mostra, assim, como o diagnóstico precoce de gordura no fígado e a decisão consciente podem reverter o quadro. Reduzir o consumo de álcool, melhorar a alimentação e praticar atividades físicas continuam sendo as melhores formas de prevenção.

Cuidar do fígado é essencial. Informação e atitude fazem toda a diferença para evitar complicações futuras.