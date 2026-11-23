O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) conquistou dois reconhecimentos no Prêmio Luiz Nivaldo da Silva, promovido pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (FEHOFES).

A premiação ocorreu na quarta-feira (11), em Vitória, durante a comemoração dos 40 anos da federação.

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Os projetos reconhecidos destacam iniciativas voltadas à segurança dos pacientes, à humanização do atendimento e à melhoria dos processos hospitalares.

Com duas primeiras colocações na Classe 2, o hospital reforça sua atuação em iniciativas que buscam aprimorar a assistência nas unidades de terapia intensiva (UTIs).

Fonte: Heci l Arcevo Institucional

Quais projetos do Hospital Evangélico de Cachoeiro receberam prêmios?

O Heci conquistou o primeiro lugar em duas categorias do Prêmio Luiz Nivaldo da Silva.

Na categoria Cuidado Centrado no Paciente, a instituição recebeu o reconhecimento pelo projeto Aventureiros da UTIN.

Já na categoria Gestão de Processos, o hospital venceu com o trabalho “Da Decisão Clínica ao Cuidado Seguro: Implementação de Checklist Digital para Redução de Falha de Extubação em UTI”.

As duas iniciativas pertencem à Classe 2 e apresentam propostas diferentes, mas complementares, para melhorar a qualidade da assistência hospitalar.

Como funciona o projeto Aventureiros da UTIN?

O projeto Aventureiros da UTIN recebeu o primeiro lugar na categoria Cuidado Centrado no Paciente.

A iniciativa está relacionada à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), setor que atende recém-nascidos que precisam de cuidados especializados.

O reconhecimento destaca a importância de iniciativas que colocam as necessidades dos pacientes e o acolhimento no centro da assistência.

Além disso, o projeto integra as ações do hospital voltadas à humanização do atendimento neonatal.

Como o checklist digital ajuda a reduzir falhas na UTI?

O segundo projeto premiado envolve a implementação de um checklist digital para reduzir falhas de extubação na Unidade de Terapia Intensiva Adulto.

A extubação é o procedimento de retirada do tubo utilizado para auxiliar a respiração de pacientes que precisam de ventilação mecânica.

O processo exige avaliação clínica e cuidados específicos para reduzir riscos durante a retirada do dispositivo.

Nesse contexto, o checklist digital organiza informações e etapas importantes da tomada de decisão clínica.

A proposta busca fortalecer a segurança do paciente e padronizar procedimentos dentro da UTI.

O reconhecimento na categoria Gestão de Processos destaca a importância da inovação tecnológica na organização da assistência hospitalar.

O que a premiação representa para o Hospital Evangélico de Cachoeiro?

Para Fátima Fernanda Lessa, fisioterapeuta e coordenadora dos projetos, os resultados refletem o trabalho integrado das equipes.

“Esses reconhecimentos mostram que cuidar bem é um trabalho de equipe. Cada projeto nasceu do compromisso com a segurança e o acolhimento dos nossos pacientes”, afirma.

O presidente do Conselho Deliberativo do Heci, Jackson de Oliveira Júnior, também destacou a importância do reconhecimento.

“Ver nossos projetos reconhecidos e premiados nos motiva a seguir aprimorando o cuidado com os nossos pacientes durante toda a sua jornada. Parabenizamos a FEHOFES pela realização do prêmio”, declara.

A conquista das duas primeiras colocações reforça a importância de iniciativas que combinam inovação, organização dos processos e atenção às necessidades dos pacientes.

FEHOFES celebra 40 anos de atuação no Espírito Santo

A entrega do Prêmio Luiz Nivaldo da Silva integrou a programação comemorativa dos 40 anos da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo.

A iniciativa reconhece projetos desenvolvidos por instituições filantrópicas capixabas nas áreas de assistência e gestão hospitalar.

Para o Heci, as duas premiações representam o reconhecimento de iniciativas desenvolvidas nas UTIs neonatal e adulta, com foco na segurança, na qualidade do atendimento e na humanização do cuidado.