Hospital Unimed conquista recertificação ONA em 2026
Hospital Unimed conquista recertificação ONA 2026, enquanto Maternidade Unimed mantém certificação baseada no manual de 2022.
O Hospital Unimed, da Unimed Sul Capixaba, conquistou a recertificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) em 2026. A avaliação segue os critérios do novo Manual OPSS 2026.
O reconhecimento reforça o trabalho da instituição voltado à qualidade, à segurança do paciente e à melhoria contínua dos processos. A certificação também envolve aspectos relacionados à assistência e à gestão.
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O que significa a recertificação ONA?
A acreditação da ONA funciona como um processo voluntário de avaliação e certificação dos serviços de saúde. Para isso, as instituições passam por critérios e requisitos previamente definidos.
A metodologia busca estimular, desse modo, a qualidade e a segurança na assistência. Além da avaliação, o processo propõe uma jornada contínua de desenvolvimento e aperfeiçoamento das organizações. Por isso, a recertificação não representa apenas a manutenção de um certificado. Ela envolve a análise das práticas adotadas e a identificação de oportunidades para aprimorar os serviços.
O que mudou com o Manual OPSS 2026?
O novo manual amplia a avaliação sobre qualidade e segurança nos serviços de saúde. Dessa forma, considera diferentes áreas que influenciam o atendimento oferecido ao paciente.
Entre os aspectos avaliados estão a gestão, a jornada do paciente e as práticas assistenciais seguras. O processo também considera os processos de apoio, as atividades operacionais e a maturidade organizacional.
Com essa abordagem, a avaliação observa não apenas procedimentos isolados. Ela considera como diferentes áreas da organização trabalham para sustentar a qualidade e a segurança.
Maternidade Unimed mantém certificação
Além da recertificação do Hospital Unimed, a Maternidade Unimed manteve sua certificação com base no Manual ONA 2022.
Os resultados reforçam, desse modo, a continuidade das ações voltadas à qualidade e à segurança nas unidades. Essas práticas fazem parte da rotina dos serviços e da assistência oferecida aos pacientes.
Como funciona a acreditação da ONA?
A Organização Nacional de Acreditação desenvolve e administra padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde.
A participação ocorre de forma voluntária. Depois da certificação, as instituições continuam em processo de desenvolvimento e passam por avaliações periódicas durante o período de vigência.
Assim, a acreditação não termina com a obtenção do certificado. O modelo prevê acompanhamento e aperfeiçoamento contínuos, com foco na qualidade dos serviços e na segurança do paciente.
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