Inclusão na Unimed Sul Capixaba: cuidado especializado transforma vidas

A inclusão exige prática diária, compromisso real e decisões responsáveis. Por isso, ela precisa ultrapassar discursos e ocupar espaços concretos. Na Unimed Sul Capixaba, a inclusão orienta rotinas, estratégias e relações. Além disso, a cooperativa integra diversidade e cuidado especializado. Assim, ela constrói ambientes que respeitam diferentes formas de viver e aprender.

Ao mesmo tempo, a instituição adapta processos e amplia oportunidades. Consequentemente, ela garante suporte individualizado e acompanhamento contínuo. Dessa forma, promove desenvolvimento com segurança e dignidade. Sobretudo, valoriza potencialidades e respeita limites pessoais. Portanto, transforma inclusão em prática diária e estruturada.

Projeto UniVerso amplia diversidade no trabalho

A cooperativa criou o projeto UniVerso para fortalecer diversidade e equidade. Primeiramente, a iniciativa organiza pilares estratégicos e ações permanentes. Em seguida, ela direciona oportunidades para pessoas com deficiência. Além disso, inclui jovens com transtornos do neurodesenvolvimento. Assim, prepara ambientes e capacita equipes para acolher com responsabilidade.

O projeto também estabelece fluxos claros de acompanhamento. Dessa maneira, garante adaptação adequada e suporte contínuo. Ao mesmo tempo, estimula o protagonismo profissional. Consequentemente, amplia a participação no mercado de trabalho. Por fim, consolida uma cultura organizacional inclusiva.

IntegrAmente fortalece inclusão de jovens

Entre os pilares, o IntegrAmente se destaca. Ele atua diretamente no recrutamento e na inclusão administrativa. Sobretudo, direciona oportunidades a jovens com transtorno do neurodesenvolvimento. Além disso, estrutura jornadas reduzidas e períodos de adaptação. Assim, respeita rotinas terapêuticas e processos de aprendizagem.

O programa também oferece flexibilidade de horários. Dessa forma, permite conciliar trabalho e desenvolvimento pessoal. Consequentemente, reduz barreiras e amplia permanência profissional. Por isso, especialistas reconhecem a iniciativa como prática concreta de inclusão. Portanto, o IntegrAmente transforma acolhimento em resultado real.

Escuta ativa e acompanhamento contínuo

A gerente de Gestão de Pessoas, Diana Raposo, reforça o compromisso institucional. Segundo ela, a inclusão nasce da escuta ativa. Além disso, exige adaptação constante e acompanhamento próximo. Assim, a cooperativa cria ambientes de pertencimento. Consequentemente, cada colaborador contribui com suas habilidades.

Ela afirma que o IntegrAmente considera necessidades e potencialidades individuais. Portanto, a instituição constrói relações baseadas em respeito. Ao mesmo tempo, fortalece autoestima e segurança profissional. Dessa maneira, estimula crescimento coletivo. Assim, transforma diversidade em valor estratégico.

Histórias que comprovam resultados

Rebeca Sossai, de 35 anos, atua na área de gestão de pessoas. Desde então, ela demonstra entusiasmo com a nova rotina. Segundo seu pai, Renato Sossai, a oportunidade gerou alegria e realização. Além disso, ele destaca o impacto positivo na autoestima da filha. Portanto, a experiência fortalece vínculos familiares e profissionais.

A mãe, Ekina Fardin Sossai, também observa mudanças significativas. Ela percebe maior autonomia e motivação. Consequentemente, Rebeca sente orgulho do próprio trabalho. Assim, a família reconhece o valor da oportunidade. Dessa forma, a Unimed Sul Capixaba reafirma seu compromisso social.

