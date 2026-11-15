Intestino envia sinais ao cérebro e pode influenciar o comportamento

Pesquisas investigam como a microbiota intestinal participa da comunicação com o sistema nervoso e pode influenciar processos ligados ao humor e às emoções

Sabe aquela sensação de frio na barriga antes de uma situação importante? Ou quando um período de ansiedade altera o funcionamento do intestino? Essas reações têm uma explicação no funcionamento do organismo.

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O intestino e o cérebro mantêm uma comunicação constante por meio de nervos, hormônios, células imunológicas e substâncias produzidas por microrganismos.

Essa conexão recebe o nome de eixo intestino-cérebro. Além disso, pesquisas recentes investigam como a microbiota intestinal participa desse processo e pode influenciar funções relacionadas ao comportamento e às emoções.

No entanto, os cientistas ainda precisam esclarecer como esses mecanismos funcionam em seres humanos e quais aplicações clínicas podem surgir dessas descobertas.

Como o intestino se comunica com o cérebro?

O intestino possui uma rede própria de neurônios chamada sistema nervoso entérico. Essa estrutura controla movimentos intestinais, secreções e outras funções importantes para a digestão.

Além disso, o sistema digestivo mantém conexões com o sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal.

Uma das principais vias dessa comunicação envolve o nervo vago, responsável por transmitir informações entre órgãos internos e o cérebro.

Essa troca acontece nos dois sentidos. Enquanto o cérebro pode modificar a atividade intestinal, o sistema digestivo envia sinais sobre o funcionamento do organismo.

Por isso, situações de estresse podem provocar alterações gastrointestinais. Entretanto, esses sintomas também apresentam outras causas e não indicam necessariamente ansiedade.

Como as bactérias intestinais influenciam essa comunicação?

O intestino abriga uma comunidade de microrganismos conhecida como microbiota intestinal. Ela reúne bactérias e outros microrganismos que participam de processos digestivos e metabólicos.

Além de contribuir para essas funções, a microbiota produz substâncias que interagem com células intestinais, mecanismos imunológicos e vias relacionadas ao sistema nervoso.

Entre os componentes investigados estão:

Metabólitos bacterianos, substâncias produzidas durante a atividade dos microrganismos;

Ácidos graxos de cadeia curta, formados durante a fermentação de fibras;

Substâncias relacionadas ao triptofano, aminoácido envolvido em diferentes processos biológicos.

Esses compostos podem participar da comunicação entre intestino e cérebro.

Uma revisão publicada em janeiro de 2025 na revista Nature Reviews Microbiology analisou esses mecanismos.

O trabalho investigou como bactérias intestinais interagem com células especializadas do revestimento intestinal e fibras nervosas.

Assim, os resultados ajudam a compreender como o organismo transforma sinais químicos presentes no intestino em informações para o sistema nervoso.

O intestino pode influenciar o humor e as emoções?

Essa relação está entre os principais temas de investigação sobre o eixo intestino-cérebro.

Estudos analisam possíveis associações entre a composição da microbiota, processos inflamatórios e condições relacionadas à saúde mental.

Uma revisão publicada em agosto de 2025 na revista Cellular & Molecular Immunology reuniu pesquisas sobre a conexão entre intestino, sistema imunológico e cérebro.

Os resultados destacaram mecanismos que podem participar dessa comunicação. Entretanto, muitas descobertas ainda vêm de estudos pré-clínicos, realizados principalmente com animais.

Portanto, os pesquisadores ainda precisam esclarecer como esses processos acontecem em seres humanos.

A conexão entre intestino e cérebro já apresenta mecanismos biológicos conhecidos. Contudo, isso não significa que a microbiota explique sozinha a ansiedade, a depressão ou outras condições emocionais.

Probióticos podem melhorar a saúde mental?

Os probióticos são microrganismos vivos que podem oferecer benefícios específicos à saúde quando consumidos em quantidades adequadas.

Atualmente, pesquisas investigam se determinadas cepas conseguem influenciar mecanismos do eixo intestino-cérebro.

Uma revisão sistemática publicada em 2026 reuniu 66 estudos sobre intervenções relacionadas à microbiota e à depressão.

Os resultados mostraram diferenças entre os estudos. Alguns probióticos específicos apresentaram associação com melhorias em determinadas situações, enquanto outros não demonstraram benefícios.

Além disso, grande parte das pesquisas apresentou qualidade metodológica baixa ou muito baixa.

Por isso, os resultados ainda não justificam o uso indiscriminado de probióticos para prevenir ou tratar problemas de saúde mental.

Cada produto contém microrganismos específicos, e os possíveis efeitos não podem ser generalizados para todos os suplementos.

Como a alimentação influencia a microbiota intestinal?

A alimentação interfere no ambiente intestinal e pode modificar a composição e a atividade da microbiota.

Nesse contexto, uma dieta variada, com fontes de fibras e alimentos pouco processados, integra as recomendações gerais de saúde.

As fibras alimentares também servem de substrato para a atividade de determinados microrganismos intestinais.

Entretanto, ainda não existe uma dieta universal capaz de modificar a microbiota de todas as pessoas ou garantir melhora do humor.

O mesmo cuidado vale para suplementos e testes comerciais que prometem identificar alterações específicas da microbiota.

Embora a ciência avance nessa área, muitas aplicações clínicas ainda precisam de comprovação.

O que a ciência já descobriu sobre o eixo intestino-cérebro?

As pesquisas mostram que o intestino participa de uma rede complexa de comunicação com o cérebro.

Essa troca envolve mecanismos nervosos, hormonais, imunológicos e metabólicos.

Estudos publicados em 2025 e 2026 ampliaram o conhecimento sobre a participação das bactérias intestinais e das células sensoriais nesse processo.

Entretanto, os cientistas ainda investigam quais mecanismos produzem efeitos relevantes no comportamento humano.

O avanço dessas pesquisas poderá contribuir para novas estratégias de prevenção e tratamento. Por enquanto, a relação entre microbiota e saúde mental exige cautela e não sustenta soluções milagrosas.