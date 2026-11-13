Pré-diabetes: mudanças que ajudam a evitar o diabetes tipo 2

Receber um resultado de exame indicando pré-diabetes é um sinal de alerta, mas também uma oportunidade de cuidar da saúde antes que a doença avance. Nessa fase, os níveis de glicose estão acima do normal, embora ainda não atinjam os critérios para o diagnóstico de diabetes tipo 2.

O problema é que o pré-diabetes geralmente não apresenta sintomas. Por isso, muitas pessoas descobrem a alteração apenas durante exames de rotina.

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Entretanto, identificar essa condição permite agir precocemente. Com mudanças na alimentação, prática regular de exercícios e acompanhamento médico, é possível melhorar o controle da glicose e reduzir o risco de desenvolver diabetes.

Segundo Marcos Oliosi Motte, médico da Unimed Sul Capixaba, o pré-diabetes indica que o organismo já enfrenta dificuldades para controlar o açúcar no sangue.

“Nessa fase, o corpo já apresenta uma dificuldade maior para controlar os níveis de açúcar no sangue, mas ainda não atingiu os critérios laboratoriais para o diagnóstico de diabetes. Identificar essa condição permite agir antes que o problema evolua”, explica.

Como saber se estou com pré-diabetes?

O pré-diabetes é identificado por exames de sangue que medem a quantidade de glicose no organismo. Os principais são a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada.

Em adultos não gestantes, os resultados que indicam essa condição são:

Exame Resultado compatível com pré-diabetes Glicemia de jejum 100 a 125 mg/dL Hemoglobina glicada 5,7% a 6,4%

A glicemia de jejum mede a quantidade de açúcar no sangue após um período sem alimentação. Já a hemoglobina glicada estima a média da glicose nos últimos dois a três meses.

Entretanto, os resultados precisam de avaliação profissional. Dependendo do histórico e das condições de saúde, o médico pode solicitar a repetição dos exames ou outras investigações.

Quem tem maior risco de desenvolver pré-diabetes?

Algumas condições aumentam a possibilidade de alterações no controle da glicose. Entre os principais fatores estão:

Excesso de peso, especialmente com acúmulo de gordura abdominal;

Sedentarismo;

Histórico familiar de diabetes tipo 2;

Pressão alta;

Alterações no colesterol e nos triglicerídeos;

Histórico de diabetes gestacional.

Portanto, pessoas que apresentam esses fatores precisam conversar com um profissional de saúde sobre a necessidade de exames periódicos.

O que fazer para evitar que o pré-diabetes evolua?

A adoção de hábitos saudáveis representa uma das principais estratégias para reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Além disso, pequenas mudanças na rotina podem contribuir para melhorar a resposta do organismo à insulina, hormônio que ajuda a glicose a entrar nas células.

Confira sete medidas importantes:

1. Melhore a qualidade da alimentação

Priorize alimentos naturais ou minimamente processados, como verduras, legumes, frutas, feijão e outros grãos.

Além disso, procure reduzir o consumo de bebidas açucaradas e produtos ultraprocessados. O objetivo não é adotar dietas restritivas, mas construir uma alimentação equilibrada e sustentável.

2. Inclua atividade física na rotina

A prática regular de exercícios ajuda o organismo a utilizar melhor a glicose.

Para adultos, a recomendação geral é alcançar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada.

Caminhada em ritmo acelerado, bicicleta e natação são algumas possibilidades. Entretanto, a escolha deve considerar as condições de saúde e as limitações individuais.

3. Cuide do peso corporal

Para pessoas com sobrepeso ou obesidade, uma redução moderada de aproximadamente 5% a 7% do peso corporal pode melhorar o controle da glicose. Além disso, essa mudança pode favorecer a resposta do organismo à insulina.

O acompanhamento profissional ajuda a estabelecer metas adequadas, sem recorrer a medidas restritivas.

4. Reduza o consumo de bebidas açucaradas

Refrigerantes, sucos industrializados e outras bebidas com açúcar acrescentam grandes quantidades de açúcar à alimentação, por isso, priorizar água e reduzir essas bebidas ajuda a melhorar a qualidade da dieta.

5. Evite o sedentarismo

Mesmo quem pratica exercícios precisa observar quanto tempo permanece sentado ao longo do dia.

Assim, pequenas pausas para caminhar e movimentar o corpo ajudam a reduzir o tempo de inatividade.

6. Faça exames periódicos

Como o pré-diabetes geralmente não apresenta sintomas, os exames ajudam a identificar alterações antes que elas avancem.

Além disso, o acompanhamento permite observar a resposta às mudanças de hábitos e avaliar a necessidade de outras medidas.

7. Mantenha o acompanhamento médico

Cada pessoa apresenta fatores de risco e necessidades diferentes. Portanto, o acompanhamento profissional ajuda a definir metas e avaliar a evolução dos resultados.

Segundo Marcos Oliosi Motte, o diagnóstico de pré-diabetes não significa que a pessoa desenvolverá necessariamente a doença.

“O pré-diabetes não deve ser encarado como algo sem importância, mas também não significa que a pessoa inevitavelmente desenvolverá diabetes. É uma oportunidade para rever hábitos, cuidar do peso, melhorar a alimentação e incorporar a atividade física à rotina”, destaca.

Se a glicose voltar ao normal, posso interromper os cuidados?

Não. Mesmo quando os exames apresentam resultados dentro da faixa considerada normal, a pessoa precisa manter os hábitos saudáveis.

Isso acontece porque o histórico de pré-diabetes indica uma predisposição que merece atenção ao longo do tempo.

Por isso, abandonar as mudanças na alimentação ou deixar de praticar exercícios pode favorecer o retorno das alterações.

“O histórico de pré-diabetes indica uma predisposição que merece atenção ao longo do tempo”, orienta Marcos Oliosi Motte.

A frequência dos exames depende dos resultados anteriores, do histórico familiar e da presença de outros fatores de risco.

Dia Mundial do Diabetes reforça a importância da prevenção

Celebrado em 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes chama a atenção para a prevenção, o diagnóstico e o acompanhamento da doença.

Nesse contexto, identificar o pré-diabetes representa uma oportunidade importante de intervenção.

Afinal, mudanças consistentes na alimentação, na atividade física e na rotina de cuidados podem melhorar o controle da glicose e ajudar a evitar ou retardar o diabetes tipo 2.