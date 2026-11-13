Pré-diabetes: mudanças que ajudam a evitar o diabetes tipo 2
Receber um resultado de exame indicando pré-diabetes é um sinal de alerta, mas também uma oportunidade de cuidar da saúde antes que a doença avance. Nessa fase, os níveis de glicose estão acima do normal, embora ainda não atinjam os critérios para o diagnóstico de diabetes tipo 2.
O problema é que o pré-diabetes geralmente não apresenta sintomas. Por isso, muitas pessoas descobrem a alteração apenas durante exames de rotina.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Entretanto, identificar essa condição permite agir precocemente. Com mudanças na alimentação, prática regular de exercícios e acompanhamento médico, é possível melhorar o controle da glicose e reduzir o risco de desenvolver diabetes.
Segundo Marcos Oliosi Motte, médico da Unimed Sul Capixaba, o pré-diabetes indica que o organismo já enfrenta dificuldades para controlar o açúcar no sangue.
“Nessa fase, o corpo já apresenta uma dificuldade maior para controlar os níveis de açúcar no sangue, mas ainda não atingiu os critérios laboratoriais para o diagnóstico de diabetes. Identificar essa condição permite agir antes que o problema evolua”, explica.
Como saber se estou com pré-diabetes?
O pré-diabetes é identificado por exames de sangue que medem a quantidade de glicose no organismo. Os principais são a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada.
Em adultos não gestantes, os resultados que indicam essa condição são:
|Exame
|Resultado compatível com pré-diabetes
|Glicemia de jejum
|100 a 125 mg/dL
|Hemoglobina glicada
|5,7% a 6,4%
A glicemia de jejum mede a quantidade de açúcar no sangue após um período sem alimentação. Já a hemoglobina glicada estima a média da glicose nos últimos dois a três meses.
Entretanto, os resultados precisam de avaliação profissional. Dependendo do histórico e das condições de saúde, o médico pode solicitar a repetição dos exames ou outras investigações.
Quem tem maior risco de desenvolver pré-diabetes?
Algumas condições aumentam a possibilidade de alterações no controle da glicose. Entre os principais fatores estão:
- Excesso de peso, especialmente com acúmulo de gordura abdominal;
- Sedentarismo;
- Histórico familiar de diabetes tipo 2;
- Pressão alta;
- Alterações no colesterol e nos triglicerídeos;
- Histórico de diabetes gestacional.
Portanto, pessoas que apresentam esses fatores precisam conversar com um profissional de saúde sobre a necessidade de exames periódicos.
O que fazer para evitar que o pré-diabetes evolua?
A adoção de hábitos saudáveis representa uma das principais estratégias para reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2.
Além disso, pequenas mudanças na rotina podem contribuir para melhorar a resposta do organismo à insulina, hormônio que ajuda a glicose a entrar nas células.
Confira sete medidas importantes:
1. Melhore a qualidade da alimentação
Priorize alimentos naturais ou minimamente processados, como verduras, legumes, frutas, feijão e outros grãos.
Além disso, procure reduzir o consumo de bebidas açucaradas e produtos ultraprocessados. O objetivo não é adotar dietas restritivas, mas construir uma alimentação equilibrada e sustentável.
2. Inclua atividade física na rotina
A prática regular de exercícios ajuda o organismo a utilizar melhor a glicose.
Para adultos, a recomendação geral é alcançar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada.
Caminhada em ritmo acelerado, bicicleta e natação são algumas possibilidades. Entretanto, a escolha deve considerar as condições de saúde e as limitações individuais.
3. Cuide do peso corporal
Para pessoas com sobrepeso ou obesidade, uma redução moderada de aproximadamente 5% a 7% do peso corporal pode melhorar o controle da glicose. Além disso, essa mudança pode favorecer a resposta do organismo à insulina.
O acompanhamento profissional ajuda a estabelecer metas adequadas, sem recorrer a medidas restritivas.
4. Reduza o consumo de bebidas açucaradas
Refrigerantes, sucos industrializados e outras bebidas com açúcar acrescentam grandes quantidades de açúcar à alimentação, por isso, priorizar água e reduzir essas bebidas ajuda a melhorar a qualidade da dieta.
5. Evite o sedentarismo
Mesmo quem pratica exercícios precisa observar quanto tempo permanece sentado ao longo do dia.
Assim, pequenas pausas para caminhar e movimentar o corpo ajudam a reduzir o tempo de inatividade.
6. Faça exames periódicos
Como o pré-diabetes geralmente não apresenta sintomas, os exames ajudam a identificar alterações antes que elas avancem.
Além disso, o acompanhamento permite observar a resposta às mudanças de hábitos e avaliar a necessidade de outras medidas.
7. Mantenha o acompanhamento médico
Cada pessoa apresenta fatores de risco e necessidades diferentes. Portanto, o acompanhamento profissional ajuda a definir metas e avaliar a evolução dos resultados.
Segundo Marcos Oliosi Motte, o diagnóstico de pré-diabetes não significa que a pessoa desenvolverá necessariamente a doença.
“O pré-diabetes não deve ser encarado como algo sem importância, mas também não significa que a pessoa inevitavelmente desenvolverá diabetes. É uma oportunidade para rever hábitos, cuidar do peso, melhorar a alimentação e incorporar a atividade física à rotina”, destaca.
Se a glicose voltar ao normal, posso interromper os cuidados?
Não. Mesmo quando os exames apresentam resultados dentro da faixa considerada normal, a pessoa precisa manter os hábitos saudáveis.
Isso acontece porque o histórico de pré-diabetes indica uma predisposição que merece atenção ao longo do tempo.
Por isso, abandonar as mudanças na alimentação ou deixar de praticar exercícios pode favorecer o retorno das alterações.
“O histórico de pré-diabetes indica uma predisposição que merece atenção ao longo do tempo”, orienta Marcos Oliosi Motte.
A frequência dos exames depende dos resultados anteriores, do histórico familiar e da presença de outros fatores de risco.
Dia Mundial do Diabetes reforça a importância da prevenção
Celebrado em 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes chama a atenção para a prevenção, o diagnóstico e o acompanhamento da doença.
Nesse contexto, identificar o pré-diabetes representa uma oportunidade importante de intervenção.
Afinal, mudanças consistentes na alimentação, na atividade física e na rotina de cuidados podem melhorar o controle da glicose e ajudar a evitar ou retardar o diabetes tipo 2.
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