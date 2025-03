Labirintite: seu mundo desequilibrou? Saiba o que fazer

O que é labirintite?

Labirintite é a inflamação no labirinto, uma estrutura localizada no ouvido interno que é responsável pela audição e pelo equilíbrio corporal. Na maioria das vezes, essa condição é causada por vírus, mas também pode ser provocada por infecções bacterianas. De acordo com o especialista Dr. Carlos Eduardo Dilem da Silva, médico otorrinolaringologista cachoeirense e professor universitário, “Na verdade o termo mais apropriado para “labirintite” são doenças do labirinto ou labirintopatias. O labirinto é o órgão localizado dentro do ouvido interno responsável pelo equilíbrio e tem como causas principais distúrbios na alimentação (excesso de açúcares e cafeína), alterações no metabolismo, traumas, entre outros. Por localizar-se dentro do ouvido, é uma doença normalmente direcionada para o profissional otorrinolaringologista. Um dos principais sintomas é a tontura e desequilíbrio, precipitados ou não pelo movimento da cabeça.

Sintomas principais da labirintite

O principal sintoma da labirintite é a tontura, que provoca uma sensação de cabeça “leve” e perda de equilíbrio. Em alguns casos, a tontura pode até levar a desmaios. Além disso, a vertigem é comum. Embora muitas pessoas confundam vertigem com tontura, a vertigem é a falsa sensação de movimento, onde a pessoa sente que o mundo está girando, mesmo estando parada.

É fundamental destacar que tanto a tontura quanto a vertigem podem comprometer atividades do dia a dia, como dirigir, andar de bicicleta ou operar máquinas. Por isso, essas atividades devem ser evitadas até que a situação se resolva.

Tontura e vertigem podem ser sinais de outras doenças

Embora a tontura e a vertigem sejam sintomas frequentes da labirintite, elas também podem indicar problemas de saúde diferentes, como questões hormonais, metabólicas, cardiovasculares ou psicológicas. Por isso, é importante procurar um médico para identificar a verdadeira causa.

Sintomas repentinos e intensos da labirintite

A labirintite costuma se manifestar de forma súbita e com sintomas intensos. Esses sinais podem durar vários dias e tendem a desaparecer por conta própria, mas podem voltar caso haja movimentos rápidos com a cabeça. Além de tontura e vertigem, outros sintomas incluem:

Náusea e vômito

Alterações gastrointestinais

Dificuldade de focar os olhos

Zumbido nos ouvidos e perda de audição

Sudorese

Perda de equilíbrio

Caso esses sintomas sejam acompanhados de desmaios, convulsões ou febre alta, é essencial buscar atendimento médico imediatamente.

Causas da labirintite

A principal causa da labirintite é uma infecção viral, geralmente após um resfriado ou gripe. Porém, outros fatores como infecções, traumas cerebrais, medicamentos, derrames e doenças como a esclerose múltipla também podem contribuir. Pessoas com problemas no ouvido, diabetes, hipertensão, colesterol alto, ou que consomem excessivamente café e medicamentos, estão mais propensas a desenvolver a doença.

O que fazer durante uma crise de labirintite?

Durante uma crise, siga estas orientações:

Descanse em um ambiente escuro e tranquilo.

Evite luz intensa, barulho, TV, celular ou computador.

Beba bastante água.

Não fume, nem consuma chocolate, café ou bebidas alcoólicas, pois eles agravam os sintomas.

Tratamento para labirintite

O tratamento geralmente envolve medicamentos para controlar os sintomas, como anti-histamínicos, sedativos e corticosteróides. Em alguns casos, antibióticos ou antidepressivos também são indicados. A melhora dos sintomas intensos pode ocorrer em dois a três dias, enquanto a recuperação completa leva de uma a três semanas. “O tratamento normalmente é direcionado a partir do diagnóstico correto da doença do labirinto, podendo ser a partir do ajuste da dieta, uso de medicamentos e até mesmo manobras realizadas no consultório do profissional.”, afirma Dr. Dilem.

Em relação ao caso do idoso, desaparecido, em Cachoeiro, desde 2ªf (10) e encontrado hoje (13), há suspeita de que a labirintite tenha provocado sua desorientação. Em relação a essa possibilidade, Dr. Dilem explica: “Normalmente uma crise não ocasiona a desorientação, porém a queda ou a fragilidade do idoso podem justificar o desaparecimento do paciente. A doença é mais comum na terceira idade, sendo um fator de risco para quedas e diminuição funcional no paciente idoso.”

