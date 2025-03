12 anos de pontificado: Francisco celebra, mas sem previsão de alta

Nesta quinta-feira, 13 de março, o Papa Francisco completa 12 anos de pontificado. No entanto, sua saúde enfraquecida levanta dúvidas sobre o futuro de seu papado. Atualmente, ele está internado no Hospital Gemelli, em Roma, tratando uma pneumonia bilateral, problema que o mantém no hospital há quase quatro semanas. Embora tenha apresentado melhora, ainda não há previsão de alta, o que gera incertezas sobre os próximos passos do pontífice.

Estado de saúde do Papa Francisco

Quanto ao seu estado de saúde, os médicos afirmam que ele não corre mais risco de vida, mas ainda precisa de cuidados. Durante o dia, o Papa usa uma cânula nasal para ajudar na respiração, e à noite, uma máscara. Uma radiografia recente confirmou que sua condição melhorou, mas o tempo necessário para sua recuperação ainda é incerto. Essa situação preocupa, pois ele já enfrentou problemas pulmonares no passado, como a remoção de parte do pulmão quando tinha 21 anos.

Celebrações do aniversário e a rotina interrompida

Apesar disso, a Santa Sé informou que Francisco teve uma noite tranquila em seu aniversário de 12 anos de pontificado. O Vaticano, no entanto, não revelou detalhes sobre as celebrações, que incluem missas em igrejas de Roma. Esta é a quarta internação do Papa Francisco, a mais longa desde sua eleição em 2013. Sua hospitalização interrompe a rotina intensa que sempre marcou seu papado, com uma agenda cheia de viagens e compromissos.

Incertezas sobre o futuro do papado

Essa situação levanta questões sobre o futuro do papado. Embora Francisco tenha afirmado que não seguirá o exemplo de Bento XVI e renunciará, não há uma data definida para sua recuperação. Além disso, suas reformas na Igreja, como mudanças nas finanças vaticanas e maior inclusão de laicos e mulheres, ainda enfrentam resistência interna, deixando em aberto o destino dessas transformações.

