Leo Dias: na UTI com pneumonia; entenda melhor essa doença

O jornalista Leo Dias, conhecido por seu trabalho no SBT, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Rede D’Or, em São Paulo. Ele foi internado na última quinta-feira (3) com um quadro de pneumonia. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Leo Dias apresenta boa evolução clínica.

O que é pneumonia?

A pneumonia é uma inflamação que acomete os pulmões. Para ser mais exato, ela atinge, principalmente, os bronquíolos (pequenos tubos que transportam o ar dos brônquios para os alvéolos, onde ocorre a troca gasosa) e o interstício (tecido mais interno do órgão). Geralmente, a pneumonia é causada por agentes infecciosos — inclusive o coronavírus —, mas também pode decorrer da ação de substâncias químicas.

Sintomas da pneumonia

Os sintomas mais comuns incluem:

Tosse com catarro

Febre alta

Falta de ar

Dor no peito e nas costas

Sensação de peito pesado

Respiração acelerada

Cansaço e mal-estar

Tipos de pneumonia

Conforme a literatura médica, a pneumonia pode ser de ordem:

Bacteriana: causada por bactérias que já habitam o organismo.

causada por bactérias que já habitam o organismo. Viral: resultado de infecções virais nos pulmões.

resultado de infecções virais nos pulmões. Nosocomial: contraída por pacientes internados em UTIs ou com ventilação assistida.

contraída por pacientes internados em UTIs ou com ventilação assistida. Aspirativa: provocada pela inalação de substâncias tóxicas, como fumaça ou vômito.

Tratamento da pneumonia

Após o diagnóstico, que geralmente inclui exames como Raio-X, o tratamento consiste, em grande parte, no uso de antibióticos e medicamentos antivirais. O repouso e o acompanhamento médico são, assim, essenciais para evitar complicações.

Leia também: Vacinação contra a gripe começa hoje: previna-se