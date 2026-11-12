Covid-19 volta a crescer no Brasil e preocupa autoridades no ES
Espírito Santo registra 17 mortes por Covid-19 e enfrenta baixa cobertura vacinal entre idosos, crianças e gestantes.
O aumento de casos de Covid-19 no Brasil acendeu um alerta para a circulação de vírus respiratórios. No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) acompanha o cenário e observa aumento da positividade dos testes.
Até a semana epidemiológica 43, com dados até 31 de outubro, o Estado registrou 2.073 casos de síndrome gripal por Covid-19. Desse total, 51 evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Além disso, o Espírito Santo confirmou 17 mortes pela doença até a segunda semana de novembro.
Outro fator de preocupação é a baixa cobertura vacinal entre os grupos prioritários. Atualmente, os índices estaduais seguem abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.
Por que os casos de Covid-19 voltaram a preocupar?
O boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 5 de novembro, apontou crescimento nacional dos casos de SRAG associados à Covid-19 e a outros vírus respiratórios.
No Espírito Santo, a Sesa identificou aumento da positividade dos testes RT-PCR encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-ES).
Esse indicador mostra a proporção de exames que apresentam resultado positivo. Segundo a Secretaria, a tendência apareceu nos 15 dias anteriores à divulgação dos dados.
Por isso, a orientação é manter os cuidados preventivos e procurar atendimento diante de sintomas respiratórios.
Quem deve tomar a vacina contra a Covid-19?
A vacinação continua disponível durante todo o ano para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a recomendação contempla três públicos:
- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos.
- Idosos, que precisam receber uma dose a cada seis meses.
- Gestantes, que devem tomar uma dose durante cada gestação.
A vacina ajuda a reduzir o risco de complicações, internações e mortes. Portanto, manter o esquema vacinal atualizado é especialmente importante para esses grupos.
Como está a cobertura vacinal no Espírito Santo?
De acordo com levantamento, os índices de vacinação contra a Covid-19 permanecem abaixo da meta de 90% nos três grupos prioritários.
Dados do sistema Vacina e Confia, referentes ao período de janeiro a outubro de 2026, mostram diferenças entre os públicos.
Idosos têm cobertura vacinal de 4,49%
O Espírito Santo aplicou 28.367 doses entre os 631.398 idosos que integram o grupo prioritário. Com isso, a cobertura chegou a apenas 4,49% no período analisado.
Vacinação infantil alcança 2,82%
Entre as crianças, o indicador considera aquelas com idade entre 6 meses e menores de 1 ano que receberam três doses.
De janeiro a outubro, 1.175 crianças completaram esse esquema vacinal. O público considerado reúne 41.603 crianças. Assim, a cobertura ficou em 2,82%.
Gestantes apresentam o melhor índice
Entre as gestantes, o Espírito Santo registrou cobertura de 14,09%. Das 41.603 mulheres contabilizadas, 5.862 receberam a vacina durante o período analisado.
Apesar de apresentar o melhor resultado entre os três grupos, o índice continua, dessa forma, distante da meta de 90%.
Quais cuidados ajudam a prevenir a Covid-19?
Além da vacinação, medidas simples ajudam a reduzir a transmissão do coronavírus e de outros vírus respiratórios.
A Sesa recomenda:
- Manter a vacinação atualizada.
- Higienizar as mãos frequentemente.
- Evitar aglomerações.
- Manter os ambientes ventilados.
- Utilizar máscara diante de sintomas respiratórios.
- Evitar contato com outras pessoas enquanto apresentar sintomas, principalmente idosos e pessoas com doenças preexistentes.
Além disso, pessoas com sintomas gripais devem procurar atendimento para avaliação e diagnóstico.
Quando procurar atendimento médico?
A intensidade dos sintomas ajuda a orientar a procura pelo serviço de saúde.
Nos casos leves, como coriza, tosse, dor de garganta e febre baixa, a recomendação é procurar inicialmente uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
A UBS funciona como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse local, a equipe pode avaliar e acompanhar o paciente.
Entretanto, alguns sinais exigem atendimento de urgência e emergência:
- Febre alta persistente.
- Dificuldade para respirar.
- Dor no peito.
- Piora do estado geral.
- Agravamento dos sintomas.
Conforme o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, a testagem também ajuda a identificar a Covid-19, por isso, quem apresentar sintomas respiratórios deve procurar um serviço de saúde para avaliação e diagnóstico. A atenção, desse modo, merece ser redobrada com idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades.
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