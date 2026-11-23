Uma vacina experimental contra a leucemia mieloide aguda apresentou resultados promissores em um estudo clínico de fase 3. O tratamento aumentou a sobrevida mediana dos pacientes de 14,7 para 24 meses, segundo dados divulgados pela farmacêutica norte-americana SELLAS Life Sciences.

A pesquisa avaliou pessoas que já haviam enfrentado pelo menos uma recaída da doença e não podiam realizar transplante de medula óssea.

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Além disso, os resultados indicaram uma redução de 41% no risco de morte entre os participantes que receberam o imunizante experimental.

A descoberta chama a atenção porque a leucemia mieloide aguda pode evoluir rapidamente e apresenta desafios importantes quando retorna após o tratamento inicial.

Entretanto, a vacina ainda não recebeu aprovação para uso amplo. Os resultados também precisam passar por avaliação científica completa e análise das autoridades regulatórias.

Como funciona a vacina experimental contra leucemia?

A vacina experimental, chamada GPS, utiliza o próprio sistema imunológico para reconhecer e combater células cancerígenas.

Diferentemente das vacinas tradicionais, que ajudam a prevenir infecções, esse imunizante atua como tratamento para pessoas que já desenvolveram a doença.

A estratégia consiste em estimular as células de defesa a identificar uma proteína chamada WT1, presente em mais de 95% dos pacientes com leucemia mieloide aguda, segundo os dados apresentados.

Para isso, a fórmula reúne quatro fragmentos dessa proteína, produzidos em laboratório e chamados de peptídeos.

Depois da aplicação, esses fragmentos estimulam o sistema imunológico a reconhecer células leucêmicas que apresentam a WT1.

O objetivo é ajudar o organismo a combater células cancerígenas que possam permanecer após o tratamento inicial.

Quanto a vacina aumentou a sobrevida dos pacientes?

O estudo clínico de fase 3 encontrou uma diferença na sobrevida mediana entre os participantes que receberam a vacina e aqueles que seguiram outras estratégias de tratamento.

Confira os resultados:

Grupo avaliado Sobrevida mediana Vacina experimental GPS 24 meses Tratamentos comparadores 14,7 meses

A diferença representa um ganho de 9,3 meses na sobrevida mediana.

Além disso, a farmacêutica informou uma redução de 41% no risco de morte entre os participantes que receberam o imunizante.

A sobrevida mediana representa o período em que metade dos participantes continua viva após determinado ponto de referência do estudo.

Já a redução relativa do risco de morte compara a ocorrência desse desfecho entre os grupos. Portanto, não significa que a vacina garanta 41% mais chances de cura para cada paciente.

Como foi realizado o estudo clínico da vacina GPS?

A pesquisa reuniu 126 pessoas com leucemia mieloide aguda que já haviam apresentado pelo menos uma recaída.

Os participantes estavam em segunda remissão ou em uma etapa posterior de controle da doença.

Os pesquisadores dividiram os voluntários aleatoriamente em dois grupos, com 63 pessoas cada.

Um grupo recebeu a vacina experimental GPS. O outro recebeu tratamentos comparadores, definidos conforme as opções disponíveis e a avaliação clínica.

Entre as alternativas utilizadas estavam:

Acompanhamento clínico;

Venetoclax;

Agentes hipometilantes;

Citarabina em baixa dose.

O estudo buscou avaliar se a vacina poderia prolongar a sobrevida de pacientes com poucas alternativas terapêuticas.

Entretanto, a divulgação inicial dos resultados ocorreu por meio de um comunicado da empresa responsável pelo desenvolvimento do imunizante.

Por isso, a análise científica completa ainda precisa apresentar detalhes sobre segurança, efeitos adversos e outros resultados clínicos.

Para quem a vacina experimental contra leucemia foi desenvolvida?

A GPS foi desenvolvida para pacientes com leucemia mieloide aguda que já enfrentaram recaídas e não apresentam indicação para transplante de medula óssea.

A recaída acontece quando o câncer retorna depois de um período de resposta ao tratamento.

Nesses casos, controlar novamente a doença pode representar um desafio.

A proposta da vacina é atuar como tratamento de manutenção, ajudando o sistema imunológico a combater possíveis células leucêmicas remanescentes.

Dessa maneira, os pesquisadores procuram reduzir o risco de uma nova recaída e prolongar a sobrevida.

Entretanto, os resultados atuais não permitem afirmar que o imunizante funcione para todos os pacientes com leucemia.

O que é leucemia mieloide aguda?

A leucemia mieloide aguda (LMA) é um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea.

A medula óssea é o tecido localizado dentro dos ossos que produz as células sanguíneas.

Na LMA, células imaturas da linhagem mieloide se multiplicam de maneira descontrolada e prejudicam a produção normal do sangue.

Como consequência, o organismo pode apresentar alterações nas células responsáveis pelo transporte de oxigênio, pela coagulação e pela defesa contra infecções.

Entre os possíveis sintomas estão:

Cansaço e fraqueza;

Palidez;

Febre e infecções frequentes;

Sangramentos;

Manchas roxas na pele;

Perda de peso sem explicação.

A doença costuma apresentar evolução rápida e exige investigação e tratamento especializados.

Como os médicos tratam a leucemia mieloide aguda?

O tratamento depende das características da doença, das condições clínicas e da resposta do paciente.

A quimioterapia intensiva aparece entre as principais estratégias terapêuticas.

Em alguns casos, a equipe também indica transplante de medula óssea, procedimento que substitui células doentes por células-tronco saudáveis.

Entretanto, nem todos os pacientes podem realizar o transplante.

Além disso, mesmo quando o tratamento inicial apresenta bons resultados, a leucemia pode retornar.

É justamente nesse cenário que novas estratégias, como a vacina GPS, buscam ampliar as possibilidades de tratamento.

Quando a vacina contra leucemia poderá chegar aos pacientes?

A SELLAS Life Sciences informou que pretende discutir os resultados com a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos.

A empresa também planeja preparar um pedido de registro da vacina para o primeiro semestre de 2027.

Entretanto, o calendário depende das avaliações regulatórias e da análise dos dados científicos.

Até que as autoridades autorizem o produto, a GPS continua sendo uma terapia experimental.

Portanto, pacientes não devem considerar a vacina uma alternativa disponível para substituir os tratamentos já indicados.

Outras vacinas experimentais também investigam o combate ao câncer

A utilização do sistema imunológico para combater tumores também aparece em pesquisas sobre outros tipos de câncer.

Um exemplo envolve o melanoma, um tipo de câncer de pele.

As farmacêuticas Moderna e MSD desenvolvem uma vacina experimental chamada intismeran autogene.

Segundo resultados divulgados pelas empresas, a estratégia reduziu em 42% o risco de morte ou retorno da doença.

Assim como a GPS, essa abordagem busca estimular as defesas do organismo contra células cancerígenas que possam permanecer após o tratamento inicial.

Entretanto, a vacina contra melanoma também depende das avaliações regulatórias antes de uma eventual utilização ampla.

Os avanços mostram como a pesquisa científica investiga novas formas de utilizar o sistema imunológico no combate ao câncer.

Apesar dos resultados promissores, cada tratamento precisa passar por estudos completos de eficácia e segurança antes de chegar à população.