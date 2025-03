Luciana Gimenez e hérnia de disco. Saiba mais

Em março deste ano, Luciana Gimenez surpreendeu o público ao revelar que precisou passar por uma cirurgia de urgência para corrigir uma hérnia de disco cervical. Durante sua recuperação, a apresentadora afirmou estar bem e recebendo apoio dos fãs. Mas o que realmente envolve essa condição e quando é necessário recorrer a uma operação de emergência? O Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista, explica detalhadamente os fatores que podem levar a essa intervenção e como ela é realizada.

O que é a hérnia de disco cervical?

A hérnia de disco cervical ocorre quando o disco intervertebral da coluna ultrapassa os limites do corpo vertebral. Esse deslocamento pode comprimir uma raiz nervosa ou até a medula espinhal, gerando sintomas como dor intensa e, em casos mais graves, perda de força em áreas do corpo. O Dr. Jennings explica que, muitas vezes, os médicos tratam a condição com métodos conservadores, como medicamentos e fisioterapia. No entanto, em situações extremas, a cirurgia se torna necessária.

Quando é necessário realizar a cirurgia?

Embora a maioria dos casos evolua para a melhora com tratamentos conservadores, alguns pacientes precisam de uma intervenção cirúrgica. O especialista aponta que os médicos indicam a cirurgia principalmente em casos de dor extrema que não respondem aos tratamentos habituais ou quando ocorre déficit neurológico, como compressão severa da medula espinhal ou de uma raiz nervosa. Nesses casos, a operação visa corrigir a hérnia e aliviar os sintomas.

Como a cirurgia ocorre?

Os médicos corrigem a hérnia de disco cervical por meio de uma discectomia, procedimento cirúrgico que remove a parte do disco que comprime nervos ou a medula. O Dr. Jennings destaca que os profissionais podem realizar a cirurgia de duas maneiras: a tradicional, aberta, ou a minimamente invasiva, por via endoscópica. A vantagem deste último método é a recuperação mais rápida, permitindo que o paciente retorne às suas atividades diárias com maior agilidade.

Luciana Gimenez, assim como muitos pacientes, precisou passar por esse procedimento para garantir sua saúde e qualidade de vida. A cirurgia, apesar de invasiva, pode ser a única solução quando as alternativas não apresentam resultados satisfatórios.

