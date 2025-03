Machoesfera e adolescentes: saiba como proteger seu filho

A série Adolescência, da Netflix, explora o que leva um adolescente de 13 anos a cometer um assassinato, sugerindo, assim, que a machosfera, uma rede de comunidades masculinas online com ideologias extremas e misóginas, pode ser uma das causas. Influenciadores como Andrew Tate ganham notoriedade e espalham essas ideias, alcançando, principalmente, os adolescentes nas redes sociais. Isso destaca a importância de os responsáveis intervirem para promover valores de respeito e igualdade entre os jovens.

De acordo com especialistas, e esses grupos exploram a vulnerabilidade dos jovens diante de questões sociais e econômicas. Muitos deles encontram, assim, na machosfera uma comunidade que preenche lacunas deixadas por familiares ou a sociedade. Essa falta de apoio pode contribuir para o fortalecimento de ideologias extremas.

1. Criar um ambiente seguro para diálogo:

2. Explicar o contexto de símbolos e emojis:

3. Monitorar o consumo de conteúdos nas redes sociais:

4. Promover a educação contínua sobre respeito e igualdade:

5. Manter a vigilância e o acompanhamento:

