Menopausa e mulheres brasileiras: alarme vermelho

A menopausa marca o fim da vida reprodutiva feminina e traz consigo uma série de mudanças físicas e emocionais. Recentemente, estudos destacam, principalmente, que as mulheres brasileiras estão entre as mais afetadas por sintomas negativos durante esse período.

Dados alarmantes

Conforme pesquisa realizada pela farmacêutica Astellas em seis países revelou que 79% das brasileiras vivenciam sentimentos psicológicos negativos relacionados à menopausa. Dentre os sintomas mais comuns, destacam-se a ansiedade (58%), depressão (26%), constrangimento (20%) e vergonha (16%). Esses números superam a média global, onde 66% das mulheres relataram experiências semelhantes.

Impacto no ambiente de trabalho

Além dos desafios emocionais, a menopausa também interfere na vida profissional das brasileiras. Cerca de 47% das mulheres no país relataram impactos negativos no ambiente de trabalho devido aos sintomas menopáusicos. Esse percentual, dessa forma, é superior à média global de 36%, indicando uma necessidade urgente de atenção e suporte no contexto profissional.

Compreensão e informação

A falta de conhecimento sobre a menopausa agrava a situação. Muitas mulheres enfrentam, assim, dúvidas e desconhecem as opções de tratamento disponíveis. Estudos apontam que 52,5% das mulheres apresentam falta de informação sobre esse período, o que dificulta o manejo adequado dos sintomas.

Estratégias de enfrentamento

Para minimizar os impactos negativos da menopausa, é fundamental adotar algumas medidas:

Buscar informação: Procurar conhecimento sobre a menopausa e suas implicações ajuda a desmistificar o período e prepara para enfrentá-lo de forma mais tranquila.

Consultar profissionais de saúde: Médicos especializados podem oferecer orientações e tratamentos adequados para aliviar os sintomas.

Apoio psicológico: Terapias e grupos de apoio auxiliam no manejo das emoções e promovem o bem-estar mental.

Estilo de vida saudável: Praticar atividades físicas, manter uma alimentação equilibrada e garantir um sono de qualidade contribuem para a saúde geral durante a menopausa.

A menopausa representa uma fase desafiadora para muitas mulheres brasileiras, impactando diversos aspectos da vida. No entanto, com informação, suporte adequado e adoção de estratégias eficazes, é possível atravessar esse período com mais serenidade e qualidade de vida.

