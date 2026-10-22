Mais desejo por calorias? A causa pode ser solidão

A solidão pode afetar não apenas o bem-estar emocional, mas também a relação com a comida. Em momentos de tristeza, isolamento ou estresse, algumas pessoas recorrem a alimentos ricos em açúcar e gordura em busca de conforto imediato. Esse comportamento recebe o nome de fome emocional e pode prejudicar a saúde quando se torna frequente.

Uma pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, investigou essa relação entre isolamento social, atividade cerebral e hábitos alimentares. Os resultados apontaram diferenças nas respostas cerebrais de mulheres jovens que relataram maior percepção de solidão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Burnout: aprenda estratégias para aliviar o estresse e evitar o esgotamento

Como a solidão influencia a vontade de comer?

O estudo reuniu 93 mulheres com idade média de 25 anos. Os pesquisadores dividiram as participantes conforme os níveis de solidão percebida e observaram suas reações cerebrais diante de imagens de alimentos.

Durante o experimento, a equipe utilizou ressonância magnética funcional, uma técnica que permite observar mudanças na atividade cerebral. As imagens incluíam diferentes tipos de comida, como sobremesas.

Os resultados mostraram maior ativação de regiões cerebrais associadas ao desejo por alimentos entre as mulheres que relataram mais solidão. Ao mesmo tempo, os pesquisadores observaram menor ativação em áreas relacionadas ao controle do comportamento alimentar.

Essas diferenças ajudam a compreender como os sentimentos podem influenciar as escolhas alimentares. No entanto, o estudo não comprova que a solidão, isoladamente, provoque ganho de peso ou transtornos alimentares.

O que é fome emocional?

A fome emocional acontece quando uma pessoa procura comida para lidar com sentimentos, em vez de responder apenas à necessidade física de se alimentar.

Nesse contexto, alimentos ricos em açúcar e gordura podem oferecer uma sensação passageira de prazer e conforto. Por isso, algumas pessoas recorrem a doces, sobremesas e outros produtos calóricos quando enfrentam situações difíceis.

A fome física costuma surgir gradualmente e pode diminuir com diferentes opções de alimentos. Já a fome emocional pode aparecer de repente, acompanhada da vontade específica de comer determinado produto.

Além disso, comer para aliviar emoções não representa, por si só, um problema de saúde. A atenção aumenta quando esse comportamento se torna frequente, provoca sofrimento ou interfere na rotina.

Quais são os impactos na saúde?

A pesquisa identificou, entre as mulheres com maior percepção de solidão, características associadas a uma relação menos saudável com a alimentação. Entre elas, estavam maior gordura corporal, alimentação de menor qualidade, maior tendência a buscar recompensas na comida e dificuldade para controlar o apetite.

Entretanto, esses resultados não significam que todas as pessoas solitárias desenvolverão esses problemas. A relação entre saúde emocional, alimentação e peso envolve diferentes fatores, como rotina, condições sociais, sono e histórico individual.

Quando alguém utiliza a comida repetidamente para enfrentar sentimentos difíceis, pode desenvolver um padrão alimentar prejudicial. Dependendo da frequência e do contexto, esse comportamento também pode coexistir com ansiedade e depressão.

Por isso, reconhecer os próprios sentimentos e perceber o que desencadeia a vontade de comer representa um passo importante para cuidar da saúde.

Como lidar com a fome emocional?

Algumas atitudes podem ajudar a compreender e modificar essa relação com a comida:

Identifique os gatilhos: observe se a vontade de comer aparece após situações de tristeza, estresse ou isolamento.

observe se a vontade de comer aparece após situações de tristeza, estresse ou isolamento. Reconheça as sensações: antes de comer, procure perceber se existe fome física ou necessidade de conforto emocional.

antes de comer, procure perceber se existe fome física ou necessidade de conforto emocional. Mantenha uma rotina alimentar: refeições regulares ajudam a evitar longos períodos sem comer e favorecem uma relação mais organizada com a alimentação.

refeições regulares ajudam a evitar longos períodos sem comer e favorecem uma relação mais organizada com a alimentação. Busque conexões sociais: conversar com pessoas de confiança e participar de atividades coletivas pode ajudar a reduzir a sensação de isolamento.

conversar com pessoas de confiança e participar de atividades coletivas pode ajudar a reduzir a sensação de isolamento. Procure apoio profissional: quando a alimentação funciona como principal forma de lidar com emoções, o acompanhamento psicológico pode ajudar.

A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que trabalha a relação entre pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ela pode ajudar a identificar situações que desencadeiam a fome emocional e desenvolver estratégias mais saudáveis para enfrentar o estresse.

A solidão merece atenção quando interfere na qualidade de vida. Cuidar da saúde emocional, fortalecer vínculos sociais e buscar ajuda quando necessário contribuem para uma relação mais equilibrada com a alimentação e com o próprio bem-estar.