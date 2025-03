Mais que brisa: cannabis pode ser saúde

Pesquisadores da Universidade Federal de Lavras (UFLA) avançam no estudo de uma versão modificada da cannabis. O projeto explora, principalmente, o potencial terapêutico da planta para desenvolver medicamentos mais eficazes e seguros.

A equipe utiliza técnicas avançadas de biotecnologia para alterar a composição química da cannabis. Conforme estudos, esse processo busca potencializar os benefícios medicinais da planta, reduzindo efeitos colaterais indesejados. Os cientistas destacam que a modificação genética permite aumentar a produção de compostos terapêuticos específicos, como canabinoides com propriedades anti-inflamatórias e analgésicas.

Os testes iniciais indicam que a cannabis modificada pode oferecer novas possibilidades para tratar doenças crônicas, como epilepsia, esclerose múltipla e dores neuropáticas. Além disso, os pesquisadores analisam sua eficácia em distúrbios psiquiátricos, como ansiedade e depressão.

Embora os resultados preliminares sejam promissores, os cientistas reforçam a necessidade de mais estudos para garantir a segurança do uso clínico. A regulamentação da cannabis medicinal no Brasil ainda passa por debates, e novas descobertas podem influenciar políticas públicas e diretrizes para o setor.

Os pesquisadores da UFLA seguem aprimorando a tecnologia para ampliar as aplicações da cannabis modificada. Com mais investimentos e apoio institucional, a expectativa envolve o desenvolvimento de novos fármacos que possam transformar tratamentos médicos e melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas.

