Mau hálito persistente pode indicar problemas de saúde além da boca

O mau hálito costuma aparecer ao acordar ou após longos períodos sem comer. No entanto, quando o odor persiste mesmo depois da escovação, pode indicar alterações que precisam de atenção. Embora a maioria dos casos tenha origem na boca, algumas condições respiratórias, metabólicas e digestivas também podem contribuir para o problema.

A halitose, nome dado ao mau hálito, ocorre quando substâncias liberadas por bactérias ou alterações no organismo provocam odores desagradáveis na respiração. Por isso, mascarar o cheiro com balas ou enxaguantes não resolve necessariamente a causa.

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Segundo o Ministério da Saúde, o hálito pode mudar por situações naturais, como a redução da saliva durante o sono, ou por condições que exigem tratamento.

O que pode causar mau hálito persistente?

Na maioria dos casos, a origem está na própria boca. Bactérias acumuladas na língua, cáries, resíduos alimentares e doenças gengivais favorecem a liberação de substâncias com cheiro desagradável.

A periodontite merece atenção. Essa doença compromete os tecidos que sustentam os dentes e pode avançar sem provocar dor. Entre os sinais de alerta estão gengivas inchadas, sangramento durante a escovação, gosto ruim persistente e mobilidade dos dentes.

Outro fator importante é a boca seca. A saliva ajuda a limpar a cavidade bucal e controlar a proliferação de bactérias. Quando sua produção diminui, resíduos se acumulam com mais facilidade.

Alguns medicamentos e a respiração pela boca podem contribuir para esse ressecamento. Se houver suspeita de efeito colateral, a pessoa deve conversar com o profissional responsável, sem interromper o tratamento por conta própria.

Mau hálito pode vir do estômago?

Embora muita gente associe o mau hálito a problemas digestivos, as causas gastrointestinais são menos frequentes do que se imagina. Por isso, investigar apenas o estômago pode atrasar a identificação do problema.

O refluxo gastroesofágico, por exemplo, pode agravar o odor em algumas pessoas. Entretanto, não explica automaticamente todos os casos de halitose.

Alterações no nariz e na garganta também merecem atenção. A rinite com secreção que escorre para a garganta e os cáseos amigdalianos podem contribuir para o mau hálito.

Os cáseos são pequenos acúmulos de resíduos nas cavidades das amígdalas, que podem apresentar odor desagradável. Já a sinusite e outras inflamações respiratórias podem participar do problema.

A bactéria Helicobacter pylori, associada a algumas doenças do estômago, também não representa a principal causa de halitose. A investigação digestiva depende dos sintomas e da avaliação clínica.

Quando o mau hálito exige atendimento médico?

O primeiro passo para investigar um odor persistente é procurar um dentista. Caso a avaliação não identifique uma causa bucal, outros profissionais podem investigar condições respiratórias, digestivas ou metabólicas.

Alguns sinais, porém, exigem atenção especial:

Mau hálito persistente: procure avaliação odontológica quando o odor continuar durante o dia ou retornar rapidamente após a higiene.

Dificuldade para engolir ou perda de peso inexplicada: busque avaliação médica para investigar a causa.

Barriga distendida, dor abdominal, vômitos e dificuldade para eliminar gases ou fezes: procure atendimento de urgência, pois essa combinação pode indicar obstrução intestinal.

Hálito semelhante à acetona, acompanhado de vômitos, dor abdominal ou respiração rápida e profunda: procure atendimento imediato. Esses sinais podem indicar cetoacidose diabética, uma complicação grave da diabetes.

Como prevenir e tratar o mau hálito?

A prevenção começa com cuidados diários. Escove os dentes, higienize a língua e use fio dental para remover resíduos que favorecem a proliferação de bactérias.

Além disso, mantenha uma boa hidratação e procure atendimento odontológico regularmente. Se o problema persistir, investigue a origem em vez de depender apenas de soluções temporárias.

Balas, chicletes aromatizados e alguns enxaguantes podem disfarçar ou reduzir o odor por algum tempo. Contudo, esses recursos não tratam cáries, periodontite ou infecções.

O tratamento depende da causa identificada. Por isso, reconhecer os sinais associados e buscar orientação adequada ajuda a evitar atrasos no diagnóstico e a escolher o cuidado correto.