Melanoma de coroide atinge cachoeirense e mobiliza apoio

O melanoma não afeta apenas a pele. Ele também pode atingir os olhos, pois se origina dos melanócitos, presentes em vários tecidos do corpo. Segundo a dra. Martha Chojniak, o tumor pode surgir na íris, geralmente com bom prognóstico, ou na coroide, camada interna do olho. O melanoma de coroide é o mais comum em adultos e tem maior risco. Pessoas de pele clara, olhos claros, acima dos 50 anos e com fatores genéticos apresentam maior suscetibilidade.

Recentemente, o tema ganhou atenção com o tratamento de saúde da bióloga cachoeirense Layandra Santana. Ela recebeu diagnóstico de melanoma de coroide no olho direito. Logo após a confirmação, médicos indicaram cirurgia urgente. O procedimento custa R$ 70 mil e motivou a criação de uma vaquinha solidária. A mobilização busca preservar a visão e conter a progressão do tumor.

Quais são os principais sintomas do melanoma de coroide

Inicialmente, muitos pacientes não apresentam sinais evidentes. No entanto, conforme o tumor cresce, os sintomas aparecem. Entre os mais comuns, destacam-se:

Visão turva ou embaçada

Moscas volantes persistentes

Flashes de luz frequentes

Perda parcial do campo visual

Mancha escura na íris, em casos específicos

Por isso, consultas oftalmológicas regulares fazem toda a diferença.

Como funciona o diagnóstico do câncer ocular

O diagnóstico começa com exame de fundo de olho. Em seguida, o oftalmologista avalia a lesão com pupila dilatada. Além disso, a ultrassonografia ocular mede tamanho e profundidade do tumor. Em situações específicas, médicos solicitam tomografia ou ressonância magnética. Assim, a equipe define a estratégia terapêutica com maior precisão.

Sinta a dor da Layandra: “Fiz exames de sangue, fiz a angio e voltei para casa. Senti medo. Senti solidão (…).” Depois de muitas consultas e diversos exames, veio o diagnóstico final: “Foi então que conheci o quarto médico, que confirmou a gravidade da situação e foi direto: ‘É preciso tratar o quanto antes; o tratamento indicado é a braquiterapia, uma cirurgia que coloca uma placa no olho para conter e tratar o tumor’. O problema é que essa cirurgia custa R$ 70 mil. Um valor que, infelizmente, eu não consigo arcar sozinha.”

Tratamentos disponíveis para o melanoma de coroide

O tratamento varia conforme o estágio da doença. Portanto, cada caso exige avaliação individualizada. As principais opções incluem:

Observação clínica: indicada para lesões muito pequenas

indicada para lesões muito pequenas Braquiterapia: radioterapia localizada com alta eficácia

radioterapia localizada com alta eficácia Laserterapia: usada em tumores iniciais

usada em tumores iniciais Cirurgia (enucleação): indicada em casos avançados

O diagnóstico precoce aumenta as chances de preservar o olho e a visão, diminuindo risco de metástase.

Como ajudar no tratamento de Layandra Santana

A cirurgia de Layandra é considerada urgente. Toda contribuição, que será destinada ao custeio da cirurgia, ajuda a viabilizar o procedimento. As doações podem ocorrer via Pix, utilizando a chave no formato de e-mail disponibilizada na campanha: [email protected] ou por esse link da plataforma oficial de doação.

A cachoeiresne não desiste: “Cada mensagem, cada abraço, cada gesto me sustentou nos dias mais difíceis. Hoje, com muita humildade e o coração aberto, eu peço ajuda. Qualquer valor faz diferença. Se você não puder contribuir financeiramente, compartilhar essa mensagem já me ajuda imensamente.”