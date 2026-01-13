Campanha arrecada recursos para cirurgia de cachoeirense com câncer no olho

Uma campanha solidária tem mobilizado moradores de Cachoeiro de Itapemirim para arrecadar recursos destinados ao tratamento de saúde da bióloga Layandra Santana, diagnosticada com um tumor no olho direito, identificado como melanoma de coróide, um tipo raro e agressivo de câncer ocular. A vaquinha foi criada para custear uma cirurgia considerada urgente, cujo valor total é de R$ 70 mil.

De acordo com as informações divulgadas na campanha, ela precisa passar pelo procedimento o quanto antes para a retirada do tumor, condição considerada essencial para evitar a progressão da doença e preservar sua saúde. O custo elevado da cirurgia motivou a criação da mobilização solidária, que busca apoio financeiro da comunidade para viabilizar o tratamento.

As doações podem ser feitas via Pix, utilizando a chave no formato de e-mail disponibilizada na campanha: [email protected] ou por esse link da plataforma oficial de doação. A organização reforça que toda contribuição é bem-vinda e será destinada exclusivamente ao custeio do procedimento cirúrgico.

Além do apoio financeiro, a família pede que a campanha seja divulgada para alcançar o maior número possível de pessoas, ampliando as chances de atingir o valor necessário.