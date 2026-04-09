Menstruar muitos dias não é normal; veja riscos

Toda mulher conhece o próprio ciclo. Ainda assim, mudanças no fluxo merecem atenção. Quando a menstruação dura mais do que o habitual ou vem em grande volume, o corpo pode estar emitindo um alerta. Menstruação prolongada pode ser indício de algo a ser observado no organismo.

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Em geral, o ciclo menstrual normal dura de 3 a 7 dias. No entanto, sangramentos que ultrapassam esse período podem indicar menorragia. Mais do que um desconforto, esse quadro afeta a rotina, reduz a disposição e pode esconder doenças importantes.

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Por que o sangramento prolongado preocupa?

O principal risco está na perda excessiva de sangue. Como resultado, o organismo perde ferro. Com o tempo, essa queda pode provocar anemia ferropriva.

Entre os sintomas mais comuns, estão:

cansaço intenso;

palidez;

tontura;

falta de ar;

queda de cabelo;

unhas enfraquecidas.

Além disso, o coração passa a trabalhar mais para compensar a redução de oxigênio no sangue. Por isso, ignorar o problema pode trazer prejuízos à saúde no longo prazo.

O que pode causar menstruação longa?

1- Miomas uterinos

Os miomas são tumores benignos no útero. Frequentemente, eles aumentam o fluxo e prolongam o sangramento.

2- Pólipos endometriais

Esses pequenos crescimentos no endométrio causam escapes e ciclos irregulares. Além disso, podem provocar sangramento fora do período.

3- Adenomiose

Nesse quadro, o tecido do endométrio cresce na parede muscular do útero. Como consequência, surgem cólicas fortes e fluxo intenso.

4- Alterações hormonais

Mudanças na tireoide ou nos hormônios femininos alteram o ciclo. Isso ocorre com mais frequência na adolescência e na transição para a menopausa.

5- Distúrbios de coagulação

Problemas na coagulação dificultam a interrupção natural do sangramento. Por isso, o fluxo pode durar vários dias.

Quando procurar um ginecologista?

Procure ajuda médica se você perceber:

menstruação por mais de 8 dias;

troca frequente de absorvente, inclusive à noite;

coágulos grandes;

fraqueza ou tontura;

sangramento que atrapalha a rotina.

Quanto mais cedo houver avaliação, mais rápido o tratamento começa.

O que fazer até a consulta?

Enquanto aguarda atendimento, algumas atitudes ajudam:

anote datas e intensidade do fluxo;

beba bastante água;

priorize alimentos ricos em ferro;

associe vitamina C nas refeições.

Essas medidas ajudam no bem-estar. Ainda assim, elas não substituem o diagnóstico.

Seu ciclo revela sinais importantes

O ciclo menstrual funciona como um termômetro da saúde. Portanto, prestar atenção ao fluxo não é exagero. É cuidado.

Com investigação adequada, o médico identifica a causa do sangramento. Assim, você recupera energia, conforto e qualidade de vida.

Com base em informações do portal Terra.