Menstruar muitos dias não é normal; veja riscos
Sangramento menstrual intenso ou duradouro pode sinalizar problemas de saúde e precisa de avaliação.
Toda mulher conhece o próprio ciclo. Ainda assim, mudanças no fluxo merecem atenção. Quando a menstruação dura mais do que o habitual ou vem em grande volume, o corpo pode estar emitindo um alerta. Menstruação prolongada pode ser indício de algo a ser observado no organismo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em geral, o ciclo menstrual normal dura de 3 a 7 dias. No entanto, sangramentos que ultrapassam esse período podem indicar menorragia. Mais do que um desconforto, esse quadro afeta a rotina, reduz a disposição e pode esconder doenças importantes.
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Por que o sangramento prolongado preocupa?
O principal risco está na perda excessiva de sangue. Como resultado, o organismo perde ferro. Com o tempo, essa queda pode provocar anemia ferropriva.
Entre os sintomas mais comuns, estão:
- cansaço intenso;
- palidez;
- tontura;
- falta de ar;
- queda de cabelo;
- unhas enfraquecidas.
Além disso, o coração passa a trabalhar mais para compensar a redução de oxigênio no sangue. Por isso, ignorar o problema pode trazer prejuízos à saúde no longo prazo.
O que pode causar menstruação longa?
1- Miomas uterinos
Os miomas são tumores benignos no útero. Frequentemente, eles aumentam o fluxo e prolongam o sangramento.
2- Pólipos endometriais
Esses pequenos crescimentos no endométrio causam escapes e ciclos irregulares. Além disso, podem provocar sangramento fora do período.
3- Adenomiose
Nesse quadro, o tecido do endométrio cresce na parede muscular do útero. Como consequência, surgem cólicas fortes e fluxo intenso.
4- Alterações hormonais
Mudanças na tireoide ou nos hormônios femininos alteram o ciclo. Isso ocorre com mais frequência na adolescência e na transição para a menopausa.
5- Distúrbios de coagulação
Problemas na coagulação dificultam a interrupção natural do sangramento. Por isso, o fluxo pode durar vários dias.
Quando procurar um ginecologista?
Procure ajuda médica se você perceber:
- menstruação por mais de 8 dias;
- troca frequente de absorvente, inclusive à noite;
- coágulos grandes;
- fraqueza ou tontura;
- sangramento que atrapalha a rotina.
Quanto mais cedo houver avaliação, mais rápido o tratamento começa.
O que fazer até a consulta?
Enquanto aguarda atendimento, algumas atitudes ajudam:
- anote datas e intensidade do fluxo;
- beba bastante água;
- priorize alimentos ricos em ferro;
- associe vitamina C nas refeições.
Essas medidas ajudam no bem-estar. Ainda assim, elas não substituem o diagnóstico.
Seu ciclo revela sinais importantes
O ciclo menstrual funciona como um termômetro da saúde. Portanto, prestar atenção ao fluxo não é exagero. É cuidado.
Com investigação adequada, o médico identifica a causa do sangramento. Assim, você recupera energia, conforto e qualidade de vida.
Com base em informações do portal Terra.
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