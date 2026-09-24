Miopia infantil: mitos e verdades sobre a visão das crianças
Genética, telas, atividades ao ar livre e acompanhamento visual influenciam os cuidados com a miopia durante a infância
A miopia infantil acontece quando a criança enxerga bem de perto, mas apresenta dificuldade para ver objetos distantes. O problema visual tem aumentado em diferentes países e exige atenção desde os primeiros anos.
A genética influencia o risco, mas não explica sozinha o crescimento dos casos. A rotina moderna também mudou a forma como crianças passam o tempo, com mais atividades de perto e menos contato com ambientes externos.
Leia também – Hifa alerta: telas em excesso podem afetar desenvolvimento e rotina infantil
Por isso, identificar informações confiáveis ajuda as famílias a reconhecer sinais e procurar avaliação adequada. Confira dez dúvidas comuns sobre a miopia infantil.
1. Exercícios para os olhos podem curar a miopia?
Mito. Não existem evidências de que exercícios visuais eliminem ou reduzam o grau da miopia.
A condição envolve a forma como o olho direciona a luz para formar as imagens. Por isso, a avaliação oftalmológica orienta a correção e o acompanhamento.
2. A miopia infantil desaparece com o tempo?
Mito. A miopia não costuma desaparecer espontaneamente durante a infância.
Entretanto, recursos ópticos podem corrigir a dificuldade para enxergar. Algumas lentes também podem ajudar a desacelerar a progressão do grau, conforme avaliação individual.
3. Usar óculos deixa os olhos mais fracos?
Mito. Os óculos corrigem o foco e permitem que a criança enxergue melhor.
Além disso, enxergar adequadamente favorece atividades cotidianas e escolares. O uso correto das lentes não aumenta o grau nem enfraquece os olhos.
4. Ler no escuro causa miopia?
Mito, com uma ressalva. A pouca iluminação pode provocar cansaço visual e desconforto temporário, mas não causa diretamente uma alteração permanente no olho.
Ainda assim, crianças devem estudar e ler em ambientes bem iluminados. Essa medida melhora o conforto durante atividades que exigem visão de perto.
5. O excesso de telas pode piorar a miopia?
Verdade. O uso prolongado de celulares, tablets e computadores aumenta o tempo dedicado a atividades de perto.
Quando esse hábito se combina com poucas pausas e pouco tempo ao ar livre, pode favorecer o avanço da miopia.
Por isso, vale equilibrar o tempo diante das telas com outras atividades durante o dia.
6. Brincar ao ar livre protege a visão?
Verdade. A exposição à luz natural e o tempo em ambientes externos podem ajudar a retardar o aparecimento ou a progressão da miopia.
Brincadeiras em parques, praças, praias e outros espaços abertos ajudam a diversificar a rotina visual da criança.
7. A genética aumenta o risco de miopia?
Verdade. Crianças com pais míopes apresentam maior probabilidade de desenvolver o problema.
Porém, os fatores genéticos não atuam sozinhos. A rotina visual e o tempo reduzido em ambientes externos também podem influenciar o risco.
8. A miopia pode prejudicar o aprendizado?
Verdade. Uma criança que não enxerga bem de longe pode apresentar dificuldades na escola.
Aproximar-se demais dos objetos, apertar os olhos para enxergar ou evitar atividades que exigem visão distante podem indicar um problema visual.
Por isso, alterações no comportamento também merecem atenção.
9. A criança só precisa consultar o oftalmologista se reclamar?
Mito. Crianças podem não perceber ou não conseguir explicar que apresentam dificuldade para enxergar.
Por esse motivo, avaliações oftalmológicas ajudam a identificar alterações antes que elas interfiram na rotina. O cuidado ganha ainda mais importância quando existe histórico familiar de miopia.
10. A miopia elevada pode causar problemas no futuro?
Verdade. Graus elevados podem provocar alterações na estrutura do olho e aumentar o risco de complicações ao longo da vida.
Entre elas estão descolamento de retina, glaucoma, catarata precoce e maculopatia miópica. Algumas dessas alterações podem comprometer a visão central.
Como cuidar da visão das crianças?
O acompanhamento visual deve fazer parte dos cuidados com a saúde infantil. Além das avaliações, a família pode incentivar atividades ao ar livre e organizar pausas durante tarefas de perto.
Também vale observar mudanças no comportamento da criança. Dificuldade para enxergar de longe, aproximação excessiva de objetos e alterações no desempenho escolar justificam uma avaliação.
Quanto mais cedo a miopia aparece e evolui, maior a importância do acompanhamento. A identificação precoce permite corrigir a visão e acompanhar mudanças no grau ao longo do desenvolvimento.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726