Mpox no Espírito Santo: Estado confirma segundo caso em 2026

O Espírito Santo confirmou o segundo caso de mpox em 2026. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou a informação nesta terça-feira. De acordo com os dados oficiais, o paciente mora na cidade da Serra e tem entre 20 e 29 anos. Assim, o caso representa o primeiro registro da doença na região da Grande Vitória neste ano.

Diante da confirmação, equipes de vigilância epidemiológica intensificam o monitoramento de ocorrências suspeitas. Até o momento, o sistema estadual de saúde registrou 44 notificações relacionadas à doença. Desse total, seis casos seguem em investigação. Além disso, exames laboratoriais já descartaram outros 30 registros.

Primeiro caso do ano ocorreu em Colatina

Em 2026, o O Espírito Santo confirmou o primeiro caso de mpox na cidade de Colatina. Desde então, autoridades ampliaram o controle epidemiológico e profissionais da saúde intensificaram notificações e análise de sintomas.

Enquanto isso, o Brasil soma 140 casos confirmados da doença neste ano. Entretanto, até o momento, o país não registrou mortes relacionadas à mpox. Ainda assim, o Ministério da Saúde recomenda cautela e acompanhamento médico.

O que é a mpox e como ocorre a transmissão

A mpox pertence à mesma família da antiga varíola humana. Contudo, especialistas classificam a doença como menos letal. Mesmo assim, médicos orientam atenção aos sintomas e aos meios de contágio.

O vírus se transmit, principalmente, por contato direto com pessoas infectadas. Além disso, a transmissão ocorre por contato com animais silvestres ou objetos contaminados. Portanto, autoridades recomendam cuidado com materiais compartilhados.

Por outro lado, profissionais de saúde explicam que o diagnóstico precoce reduz riscos de disseminação. Assim, o acompanhamento médico torna-se essencial.

Principais sintomas da mpox

Em geral, pacientes apresentam sinais clínicos característicos. Entre os sintomas mais comuns, médicos destacam:

lesões na pele

febre

dor de cabeça

dores no corpo

ínguas (inchaço nos gânglios)

calafrios

sensação de fraqueza

As lesões cutâneas costumam chamar atenção e ajudam no diagnóstico clínico.

Quando procurar atendimento médico

Especialistas recomendam atenção imediata aos sintomas suspeitos. Assim, qualquer pessoa que apresente sinais da doença deve procurar uma unidade de saúde. Dessa forma, profissionais realizam avaliação adequada e solicitam exames.

Além disso, autoridades orientam evitar contato próximo com outras pessoas até confirmação do diagnóstico. Essa medida reduz o risco de transmissão.

Enquanto isso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que atualizará informações assim que surgirem novos detalhes sobre o caso confirmado.

Com base em informações da Secretaria de Estado da Saúde-SESA.