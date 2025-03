Mpox: saiba mais sobre essa grave doença que chegou ao sudeste!

Nesta sexta-feira, as autoridades de saúde confirmaram o primeiro caso da nova cepa letal de mpox, Clado 1b, no Brasil. A paciente, uma mulher de 29 anos residente no Sudeste, apresenta boa evolução e deve ter alta na próxima semana. Embora não tenha viajado para áreas com surtos conhecidos, ela teve contato recente com pessoas da República Democrática do Congo (RDC), epicentro da nova variante.

A preocupação com a mpox tem aumentado significativamente, especialmente após o aumento de buscas no Google sobre como a doença é transmitida. De acordo com sites de busca, o interesse pelos sintomas da doença aumentou 150% nos últimos dias. Nessa matéria, reunimos as dúvidas mais frequentes e respondemos com base no que já sabemos.

O que é Mpox?

A mpox, anteriormente chamada de varíola dos macacos, é uma zoonose viral. Isso significa que o vírus se transmite inicialmente de animais para humanos, mas atualmente a transmissão também ocorre entre pessoas. Embora os sintomas sejam semelhantes aos da varíola, a mpox tende a ser mais leve, com uma taxa de letalidade muito mais baixa.

Por que o nome era varíola dos macacos?

O nome “varíola dos macacos” originou-se em 1958, quando o primeiro caso foi registrado em macacos em um laboratório dinamarquês. Contudo, o vírus realmente veio de roedores da África Central, com os primatas sendo infectados posteriormente.

A transmissão da Mpox

Atualmente, a mpox é transmitida principalmente por contato próximo com uma pessoa infectada. Isso inclui:

Contato com secreções respiratórias (ao falar, tossir ou espirrar).

Contato com lesões na pele de uma pessoa infectada.

Contato com itens pessoais de alguém contaminado, como toalhas ou roupas de cama.

Além disso, a discussão sobre a transmissão sexual ainda gera debate entre especialistas. Embora não seja classificada oficialmente como uma infecção sexualmente transmissível, a transmissão ocorre devido ao contato íntimo e a proximidade física.

Sintomas da Mpox

Os sintomas da mpox aparecem em três fases:

Período de incubação: Entre 5 a 21 dias, sem sintomas visíveis. Início dos sintomas: Febre, mal-estar, dor de cabeça e gânglios inchados surgem entre o 7º e 17º dia após o contágio. Surgimento das lesões: Após 1 a 3 dias, surgem lesões na pele, inicialmente semelhantes a espinhas, que evoluem para crostas e deixam cicatrizes.

Como se proteger da Mpox?

As recomendações para prevenir a mpox são semelhantes às da covid-19. É importante usar máscara, lavar as mãos com frequência e evitar o contato próximo com pessoas infectadas. A vacinação contra a varíola comum, embora raramente administrada após a erradicação da doença em 1980, também é eficaz contra a mpox. No Brasil, o Ministério da Saúde já adquiriu doses para grupos de risco.

A mpox é uma doença com crescente preocupação mundial. Embora a doença não seja fatal para a maioria das pessoas, ela ainda pode apresentar riscos, especialmente para indivíduos com imunidade comprometida. A prevenção, diagnóstico precoce e vacinação são essenciais para controlar sua propagação. Caso você suspeite de infecção, busque orientação médica imediatamente para um diagnóstico correto.

Leia também: Primeira insulina semanal para diabetes: o que isso significa?