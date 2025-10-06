Multivacinação: compromisso com saúde futura
Campanha de Multivacinação atualiza cadernetas de crianças e adolescentes até 31 de outubro em todo o Espírito Santo e protege população.
A Campanha de Multivacinação começa nesta segunda-feira (6) em todo o Espírito Santo e segue até 31 de outubro. A ação, voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos, busca, principalmente, atualizar a caderneta de vacinação e reforçar a imunidade da população. O objetivo é garantir, dessa forma, que todos estejam protegidos contra doenças preveníveis. A iniciativa ocorre, assim, de forma seletiva e foca nos que ainda não receberam as vacinas previstas no Calendário Nacional.
De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 750 mil crianças e adolescentes devem passar pela verificação vacinal durante o período. Nesse sentido, as doses, enviadas pelo órgão, já foram distribuídas às regionais e municípios. “Dia D” de mobilização está marcado para 18 de outubro, com mutirões de vacinação em todo o Estado. As famílias capixabas têm respondido positivamente às campanhas, o que reforça, portanto, a importância da conscientização e do cuidado coletivo.
Vacinas disponíveis por faixa etária
Crianças menores de 7 anos:
- BCG
- Hepatite B
- Penta (DTP/Hib/HB)
- Polio inativada
- Rotavírus
- Pneumocócica 10 valente
- Meningocócica C ou ACWY
- Influenza trivalente
- Covid-19
- Febre amarela
- Tríplice viral (SCR)
- Tetra viral (SCRV)
- DTP
- Hepatite A
- Varicela
Crianças a partir de 7 anos e adolescentes menores de 15 anos:
- Hepatite B
- Febre amarela
- Tríplice viral (SCR)
- Difteria e tétano adulto
- dTpa
- Meningocócica ACWY
- HPV quadrivalente
Atualização e prevenção
Acima de tudo, a estratégia inclui ainda a vacinação contra o sarampo para pessoas até 59 anos e profissionais de saúde, além da imunização contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos. Todas as vacinas, por isso, estão disponíveis em mais de 700 salas de vacinação no Espírito Santo. Acompanhe os dados de cobertura vacinal na plataforma Vacina e Confia.
