Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

Multivacinação: compromisso com saúde futura

Campanha de Multivacinação atualiza cadernetas de crianças e adolescentes até 31 de outubro em todo o Espírito Santo e protege população.

Beatriz Fraga Beatriz Fraga

Vacinação
Foto: Divulgação

A Campanha de Multivacinação começa nesta segunda-feira (6) em todo o Espírito Santo e segue até 31 de outubro. A ação, voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos, busca, principalmente, atualizar a caderneta de vacinação e reforçar a imunidade da população. O objetivo é garantir, dessa forma, que todos estejam protegidos contra doenças preveníveis. A iniciativa ocorre, assim, de forma seletiva e foca nos que ainda não receberam as vacinas previstas no Calendário Nacional.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 750 mil crianças e adolescentes devem passar pela verificação vacinal durante o período. Nesse sentido, as doses, enviadas pelo órgão, já foram distribuídas às regionais e municípios. “Dia D” de mobilização está marcado para 18 de outubro, com mutirões de vacinação em todo o Estado. As famílias capixabas têm respondido positivamente às campanhas, o que reforça, portanto, a importância da conscientização e do cuidado coletivo.

Leia também – Vacinação contra o HPV salva vidas

Vacinas disponíveis por faixa etária

Crianças menores de 7 anos:

  • BCG
  • Hepatite B
  • Penta (DTP/Hib/HB)
  • Polio inativada
  • Rotavírus
  • Pneumocócica 10 valente
  • Meningocócica C ou ACWY
  • Influenza trivalente
  • Covid-19
  • Febre amarela
  • Tríplice viral (SCR)
  • Tetra viral (SCRV)
  • DTP
  • Hepatite A
  • Varicela

Crianças a partir de 7 anos e adolescentes menores de 15 anos:

  • Hepatite B
  • Febre amarela
  • Tríplice viral (SCR)
  • Difteria e tétano adulto
  • dTpa
  • Meningocócica ACWY
  • HPV quadrivalente

Atualização e prevenção

Acima de tudo, a estratégia inclui ainda a vacinação contra o sarampo para pessoas até 59 anos e profissionais de saúde, além da imunização contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos. Todas as vacinas, por isso, estão disponíveis em mais de 700 salas de vacinação no Espírito Santo. Acompanhe os dados de cobertura vacinal na plataforma Vacina e Confia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Beatriz Fraga
Beatriz Fraga

[email protected]

Assuntos:

CuidadosSesaVacinação

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por