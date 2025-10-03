ES inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes nesta segunda (6)

A Estratégia para Atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos, conhecida como a Campanha de Multivacinação, tem início nesta segunda-feira (6) em todo o Espírito Santo. A estratégia de vacinação, que será realizada de forma seletiva, visa alcançar crianças e adolescentes que ainda não receberam as vacinas previstas no Calendário Nacional ou daqueles que estão com esquemas incompletos.

No Estado, cerca de 750 mil crianças e adolescentes menores de 15 anos deverão ter a caderneta avaliada para verificação da situação vacinal. A remessa de doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde para atender à estratégia chegou ao longo desta semana e o Programa Estadual de Imunizações (PEI), da Secretaria da Saúde (Sesa), já iniciou a distribuição às regionais de saúde e aos municípios da região Metropolitana. A campanha segue até o dia 31 de outubro, com o ‘Dia D de mobilização’ previsto para o próximo dia 18.

Leia também: Cachoeiro sediará o 1º Fórum de Inovação Regional do Sul do Espírito Santo

“A estratégia de atualização acontece de forma seletiva, pois a população-alvo são crianças e adolescentes que não têm registro de doses aplicadas conforme o Calendário Nacional de Vacinação. O Espírito Santo voltou a apresentar uma adesão muito importante da família em prol da vacinação, com aumento crescente das nossas coberturas vacinais, mas ainda há imunizantes que precisamos alcançar excelência e garantir cada vez mais a proteção das crianças e adolescentes”, explicou a referência técnica do PEI, Danielle Grillo.

Serão ofertadas as vacinas da BCG, Hepatite B, Penta (DTP/Hib/HB), Polio inativada, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (conjugada), Meningocócica C (conjugada), Meningocócica ACWY (conjugada), Influenza, Covid-19, Febre amarela, Tríplice viral, Tetra viral, DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto, dTpa e HPV quadrivalente, seguindo o calendário de ambos os grupos, crianças e adolescentes. As doses já estão disponíveis nas mais de 700 salas de vacinação em todo Estado.

Além da vacinação deste público, a estratégia de atualização será direcionada também, de acordo com orientações do Ministério da Saúde, para a vacinação contra o Sarampo e daqueles adolescentes de 15 a 19 anos que não foram imunizados contra o HPV.

Para o Sarampo, poderá ser avaliada a situação vacinal daqueles com até 59 anos e de profissionais de saúde, sendo atualizada em caso necessário. Já a vacina HPV para os jovens acontece concomitante a estratégia de mobilização que tem duração até dezembro deste ano.

As coberturas vacinais do Espírito Santo podem ser acompanhadas na “Sala de Situação”, na plataforma do Vacina e Confia.

Vacinas ofertadas para crianças menores de 7 anos (considerar esquema vacinal incompleto ou não vacinado)

BCG

Hepatite B

Penta (DTP/Hib/HB)

Polio inativada

Rotavírus

Pneumocócica 10 valente (conjugada)

Meningocócica C (conjugada) / Meningocócica ACWY (conjugada)

Vacina Influenza trivalente (fragmentada, inativada)

Vacina Covid-19

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéolaSCR)

Tetra viral (sarampo, caxumba e rubéola e varicela-SCRV)

DTP

Hepatite A

Varicela

Vacinas ofertadas para crianças a partir dos 7 anos de idade e adolescente menores de 15 anos (considerar esquema vacinal incompleto ou não vacinado)