No Simpósio de Saúde, em Guaçuí, Karla Coelho destaca autismo em todas as fases
Karla Coelho aborda o autismo em todas as fases da vida com foco prático e inclusivo em Simpósio de Saúde em Guaçuí.
Nos dias 14 e 15 de abril, Guaçuí concentrará debates sobre saúde e neurodiversidade. O Centro de Eventos receberá a 4ª edição do PROINTEC – Saúde em Foco. Nesse contexto, o evento reunirá especialistas, estudantes e gestores públicos. Ao mesmo tempo, a programação oferecerá acesso gratuito e certificação. Assim, a iniciativa ampliará o alcance do conhecimento científico aplicado.
Além disso, o público encontrará discussões práticas e atuais. Por consequência, o simpósio fortalecerá conexões entre teoria e prática. Portanto, o encontro se firmará como referência regional em saúde. Garanta já sua inscrição gratuita, clique aqui.
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Seminário sobre autismo ganha protagonismo
No segundo dia, a programação destacará o autismo com foco total. O I Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista conduzirá os debates. Nesse sentido, especialistas abordarão diagnóstico, inclusão e acompanhamento.
Ao passo que desconstroem mitos, eles apresentarão soluções reais. Inclusive, profissionais discutirão desafios enfrentados por famílias atípicas. Simultaneamente, o público entenderá o funcionamento do cérebro neurodivergente. Dessa forma, o evento incentivará empatia e práticas inclusivas. Logo, o seminário substituirá rótulos por acolhimento efetivo.
Karla Coelho: destaque no debate sobre autismo
A especialista Karla Coelho assumirá papel ativo no evento. Ela abordará o tema: Autismo na infância, adolescência e vida adulta. Com isso, apresentará uma visão completa do desenvolvimento humano. Além de atuar como neuropsicopedagoga, ela forma profissionais da área. Consequentemente, contribui para práticas inclusivas em escolas e clínicas.
Sua trajetória une conhecimento técnico e experiência como mãe de autistas. Por essa razão, ela conduz reflexões profundas e aplicáveis. Assim, seu trabalho valoriza a pessoa além do diagnóstico.
Conhecimento que gera transformação
Karla Coelho defende uma inclusão prática e acessível. Para isso, ela fortalece habilidades e promove autonomia. Ao mesmo tempo, orienta famílias e instituições educacionais. Desse modo, amplia possibilidades reais de desenvolvimento.
Além disso, suas palestras estimulam uma mudança de percepção. Ou seja, o público passa a compreender antes de julgar. Consequentemente, a inclusão deixa de ser discurso e vira ação. Portanto, o impacto ultrapassa o evento e alcança a sociedade.
Serviço: participe gratuitamente
• Evento: PROINTEC 2026 – 4ª edição (Saúde em Foco)
• Data: 14 e 15 de abril
• Local: Centro de Eventos de Guaçuí/ES
• Entrada: gratuita com certificação
• Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guacui-2026-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/3365925
Com base em informações do Grupo Folha do Caparaó.
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