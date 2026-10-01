Novo medicamento para Parkinson é aprovado nos Estados Unidos

Um novo medicamento para a doença de Parkinson recebeu aprovação nos Estados Unidos e amplia as opções para controlar os sintomas motores da condição. A Food and Drug Administration (FDA) autorizou o tavapadon, comercializado como Juvmo, para adultos com Parkinson.

A decisão ocorreu em 25 de setembro de 2026. Segundo a FDA, o medicamento integra a lista de novos tratamentos aprovados neste ano.

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O tavapadon foi desenvolvido para atuar de maneira seletiva em receptores de dopamina envolvidos no controle dos movimentos. A proposta diferencia o medicamento de abordagens que atuam de forma mais ampla sobre esse sistema.

Como o novo medicamento age no Parkinson?

O tavapadon é um agonista parcial dos receptores de dopamina D1 e D5. Esses receptores participam dos circuitos cerebrais relacionados ao controle dos movimentos.

A dopamina funciona como um neurotransmissor, substância que ajuda as células nervosas a transmitir mensagens. Na doença de Parkinson, a degeneração de neurônios responsáveis pela produção desse neurotransmissor provoca alterações nesses circuitos.

Com menos dopamina disponível, surgem sintomas como tremor, rigidez e lentidão dos movimentos. O medicamento busca estimular de forma seletiva receptores ligados a essa função.

Documentos técnicos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) já classificavam o tavapadon como um agonista parcial seletivo dos receptores D1 e D5 e descreviam seu desenvolvimento para administração oral.

O medicamento pode ser usado sozinho ou combinado com levodopa

Os estudos clínicos de fase 3 avaliaram o tavapadon em diferentes situações do tratamento do Parkinson.

Os resultados dos estudos mostraram melhora dos sintomas motores com o uso isolado do medicamento. Também houve avaliação da associação com levodopa em pessoas que já utilizavam esse tratamento.

A levodopa continua entre os principais medicamentos utilizados no controle dos sintomas motores do Parkinson. Ela aumenta a disponibilidade de dopamina no cérebro, enquanto o tavapadon atua estimulando receptores específicos.

A proposta, portanto, não representa simplesmente uma substituição da levodopa. O novo medicamento acrescenta uma alternativa que atua em outro ponto do sistema dopaminérgico.

O que é a doença de Parkinson?

O Parkinson é uma doença neurológica crônica e progressiva que afeta principalmente o controle dos movimentos.

A redução da dopamina em determinadas regiões do cérebro pode provocar tremores, rigidez muscular, lentidão e alterações do equilíbrio.

A doença também pode apresentar manifestações não motoras, como alterações do sono, redução do olfato, dor, fadiga e mudanças cognitivas ou emocionais.

O tratamento varia conforme os sintomas, o estágio da doença e as características de cada pessoa. Por isso, a escolha dos medicamentos depende de avaliação individual.

Quando o medicamento estará disponível no Brasil?

A aprovação anunciada pela FDA vale para os Estados Unidos. A autorização de uma agência reguladora não libera automaticamente um medicamento para comercialização em outros países.

No Brasil, a Anvisa mantém consultas específicas para verificar medicamentos registrados e processos relacionados a novos produtos.

Até o momento, não há registro público consultado da aprovação do tavapadon pela Anvisa. Em maio de 2026, a agência brasileira aprovou o Vyalev, outro medicamento para Parkinson, indicado para casos avançados com flutuações motoras graves.

Assim, a aprovação nos Estados Unidos representa uma novidade regulatória internacional, mas não significa disponibilidade do tavapadon no Brasil.

O medicamento também não deve ser iniciado, substituído ou associado a outro tratamento por decisão própria. Mudanças na terapia do Parkinson exigem avaliação individual e acompanhamento profissional.